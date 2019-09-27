Скандал с пресс-секретарем Зеленского и журналистом: в сеть попало полное видео

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оскандалилась (фото: коллаж РБК-Украина)

В сети опубликовали полное видео инцидента с журналистом и пресс-секретарем Владимира Зеленского

В сети опубликовали полное видео инцидента с журналистом Сергеем Андрушко и пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель. Ролик опубликовала программа Схемы.

"Во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса Президента и спикера Зеленского, редакция "Схем" публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить позицию руководителя АП Богдана и главы государства по фактам, установленных редакцией при проведении расследования "Андрей Богдан. "Незаслуженное звание и грамота от Азарова в разгар Майдана", - подписали видео.

Повне відео спілкування Андрушка з Мендель Задля уникнення маніпуляцій з боку представників Офісу Президента і речниці Зеленського, редакція «Схем» публікує повне відео спілкування Сергія Андрушка з Юлією Мендель та спроб нашого журналіста отримати позицію керівника ОП Богдана і глави держави щодо фактів, встановлених редакцією під час проведення розслідування «Андрій Богдан. «Незаслужене» звання та грамота від Азарова в розпал Майдану»: http://bit.ly/2lCjfEF Опубліковано Схеми: корупція в деталях - RFERL Пʼятниця, 27 вересня 2019 р.

В ролике показано, что Юлия Мендель просит журналиста не подходить с вопросами к Владимиру Зеленскому. А глава Офиса президента Андрей Богдан говорит журналисту, что не имеет желание общаться с нечестными представителями СМИ. После чего Богдан удаляется в здание, а журналиста от Владимира Зеленского Юлия Мендель загораживает собой.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на информацию о том, что она толкала журналиста и вырывала у него микрофон, когда тот пытался задать вопрос президенту.