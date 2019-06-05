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Могу суржиком: пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутила с журналистами

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 22:16
Могу суржиком: пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутила с журналистами
Юлия Мендель неприятно удивила украинцев (Коллаж РБК-Украина)

Пресс-секретарь Зеленского по-хамски ответила журналистам на своей странице в Twitter

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель неудачно пообщалась с журналистами на свей странице в Twitter и нарвалась на волну критики.

Юлия Мендель вместе с Владимиром Зеленским на данный момент находится в Брюсселе. Она публикует заявления президента в социальных сетях. На странице в Facebook большинство ее записей – на украинском языке, а в Twitter – на английском.

Под постом о ПриватБанке журналисты попросили пресс-секретаря президента дублировать сообщения и на украинском языке и нарвались на очень странный ответ.

"Можу почати суржиком, спеціально для 5 каналу" – написала Юлия Мендель.

Могу суржиком: пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутила с журналистами

Скриншот поста (twitter.com/IuliiaMendel)

Позже она удалила свой ответ и написала другой, где порекомендовала также читать твиты на официальной странице президента в Twitter.

Такой ответ возмутил пользователей сети, и они напомнили Юлии Мендель, что она является пресс-секретарем украинского президента.

  • Вы забыли, что вы пресс-секретарь президента Украины? Или украинский язык не основной?
  • Вы украинский язык вообще знаете? Или 73% не нужны комментарии, а для 25% не считаете нужным что-то комментировать, потому что они для вас не граждане?
  • А почему пресс-секретарь главы державы использует не официальную транслитерацию в своем имени в соответствии с действующим постановлением Кабинета министров?

Могу суржиком: пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутила с журналистамиМогу суржиком: пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутила с журналистамиМогу суржиком: пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутила с журналистами

Скриншот комментариев (twitter.com/IuliiaMendel)

Позже Юлия Мендель в комментарии для издания "Буквы" сообщила, что данный твит был шуткой.

"Мы движемся в Европу, мы утвердили курс на евроинтеграцию. Мы декларируем то, что мы большая европейская страна, которая является большой по европейским ценностям. Я как спикер Президента веду Twitter на английском языке, Facebook - на украинском языке...И меня журналисты обвиняют в том, что я разговариваю на международном английском языке... Это смешно. Обвинение в мой адрес в хамстве является абсолютно безосновательным. Я ответила в шутку: если журналисты мне пишут на суржике, то и им ответить я тоже могу на суржике. Но это была шутка", - сказала пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно о вредных привычках президента Зеленского. 

А также рассказывали о том, что у Порошенко обвинили Зеленского в "банальном плагиате".

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