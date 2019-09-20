Скандал в Раде: Богдан потребовал всех разогнать

Скандал во фракции "Слуга народа" (Коллаж РБК-Украина)

Андрей Богдан возмутился из-за работы депутатов "Слуги народа"

В Верховной Раде Украины в пятницу, 20 сентября, произошел скандал во фракции "Слуга народа" из-за провала голосования законопроекта, который дает право НАБУ и ГБР прослушивать чиновников. Детали конфликта рассказали в издании "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".

Как рассказал источник, в четверг утром у народных депутатов фракции "Слуга народа" не было замечаний по поводу законопроекта №1009. Но уже вечером голосование депутаты провалили и отправили на второе чтение законопроект.

В пятницу утром фракция "Слуга народа" провела заседание, на котором глава Верховной Рады Дмитрий Разумков возмущался и обвинил народных депутатов в том, что на их решения повлияли депутаты из фракции "Европейская солидарность".

"Вам в уши влили порошенки-геращенки глупости. Вы доверяете чужим фракциям больше, чем своей", - такую цитату Разумкова пересказали депутаты.

Андрей Богдан (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как рассказал изданию еще один источник из окружения президента, глава Офиса президента Андрей Богдан, пришел в ярость из-за провала голосвания.

"Андрей кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?" А вот Володе надо отдать должное, он утихомирил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблема и так далее!" – рассказал источник.

Конфликт был исчерпан в пятницу утром – глава Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов, чтобы они больше его не подставляли и заранее предупреждали, какие законы их волнуют, чтобы не позориться.