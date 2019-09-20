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Кабмин представляет проект бюджета на 2020 год

Новости » Политика    20.09.2019 - 10:30
Кабмин представляет проект бюджета на 2020 год
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госбюджет на 2020 годпредставляет министр финансов Оксана Маркарова

Кабинет министров в ходе заседания парламента представляет проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Госбюджет на 2020 годпредставляет министр финансов Оксана Маркарова.

Фото: представление бюджета в Раде (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассматриваем вопрос о представлении проекта закона "О государственном бюджете на 2020 год". Вопрос рассматривается по процедуре полного обсуждения", - заявил Разумков.

В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год на национальную безопасность и оборону заложено 245,8 млрд грн или 5,4% ВВП.

Для Государственной уголовно-исполнительной службы предусмотрели расходы в сумме 7,6 млрд грн.

В проект бюджета на 2020 год Кабмин заложил государственную поддержку угольной отрасли в объеме почти 3 млрд гривен, энергетической отрасли в объеме почти 1 млрд гривен,

При этом для обеспечения осуществления мероприятий, направленных на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин, в проект государственного бюджета закладываются бюджетные ассигнования в объеме 2,1 млрд гривен.

С целью восстановления и развития автомобильных дорог и повышения уровня безопасности дорожного движения при планировании показателей государственного бюджета Украины на 2020 год в составе специального фонда государственного бюджета создан государственный дорожный фонд - 69,6 млрд грн.

В документе расходы на научную и научно-техническую деятельности учтены в объеме 10,1 млрд грн, из которых по общему фонду государственного бюджета - 7,3 млрд гривен.

При планировании проекта на осуществление природоохранных мероприятий заложены средства общего фонда в объеме 0,2 млрд грн и специального фонда в объеме 16,5 млн грн.

На реализацию программы медицинских гарантий учтены расходы в объеме 72,1 млрд грн.

На финансирование культуры и информационной сферы в проект государственного бюджета Украины на 2020 год по общему фонду предусмотрены расходы в сумме 8,6 млрд гривен.

В проект государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на образование учтены в объеме 136,4 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что Кабмин презентует проект госбюджета на 2020 год в воскресенье, 15 сентября.

Подчеркнем, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Глава государства назначил ответственными за представление госбюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Напомним также, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал рассмотрение госбюджета на 2020 год на следующей пленарной неделе. Он отмечал, что Раде будет представлена первая версия документа о государственном бюджете.

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Темы: Бюджет-2019
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаГосбюджет
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