Переработал: "Слуга народа" уснул на заседании Верховной Рады (фото)

Депутат от "Слуги народа" прилег отдохнуть на рабочем месте
Журналисты зафиксировали народного депутата от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Алексея Устенко, который уснул прямо в сессионном зале Верховной Рады. Снимок разместил на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.
На снимке видно, как молодой народный депутат Устенко облокотился на свой локоть и прилет прямо на рабочем месте.
"Устал", - так прокомментировал фотографию Ян Доброносов.
Депутат Алексей Устенко уснул в Верховной Раде (Фото: facebook.com/yan.dobronosov)
Пользователей этот снимок рассмешил, и они предположили, что Алексей Устенко просто не выдержал напряженной работы. Некоторые заметили в руках у народного избранника телефон и предположили, что таким образом он просто спрятался, чтобы фотографам не было видно его переписку.
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Алексей Устенко был выбран народным депутатом Украины в 2019 году по списку от партии "Слуга народ" под номер 86. Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Является основателем нескольких аграрных предприятий. В предыдущем созыве Верховной рады был помощником нардепа Валерия Дубиля от ВО "Батькивщина".
Кроме того, Алексей Устенко – сын Олега Устенко, внештатного советника (по экономическим вопросам) президента Украины Владимира Зеленского.