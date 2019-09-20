Скандал у Раді: Богдан почав вимагати всіх розігнати

Скандал у фракції "Слуга народу" (Колаж РБК-Україна)

Андрій Богдан обурився через роботу депутатів "Слуги народу"

У Верховній Раді України у п'ятницю, 20 вересня, стався скандал у фракції "Слуга народу" через провал голосування законопроекту, який дає право НАБУ та ДБР прослуховувати чиновників. Деталі конфлікту розповіли у виданні "Українська правда" з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу".

Як розповіло джерело, у четвер вранці у народних депутатів фракції "Слуга народу" не було зауважень з приводу законопроекту №1009. Але вже ввечері депетутати провалили голосування і відправили на друге читання законопроект.

У п'ятницю вранці фракція "Слуга народу" провела засідання, на якому голова Верховної Ради Дмитро Разумков обурювався і звинуватив народних депутатів у тому, що на їх рішення вплинули депутати з фракції "Європейська солідарність".

"Вам у вуха влили порошенки-геращенки дурниці. Ви довіряєте чужим фракціям більше, ніж своїм", - таку цитату Разумкова переповіли депутати.

Андрій Богдан (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як розповіло виданню ще одне джерело з оточення президента, глава Офісу президента Андрій Богдан, прийшов в лють через провал голосування.

"Андрій кричав: "Нафіг їх всіх розпустити! Що це за разводняк!?" А от Володі треба віддати належне, він втихомирив Андрія і спокійно почав розбиратися. Вова питав у Разумкова, чому депутати не голосували, в чому проблема і так далі!" – розповіло джерело.

Конфлікт був вичерпаний у п'ятницю вранці – голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів, щоб вони більше його не підставляли і заздалегідь попереджали, які закони їх хвилюють, щоб не ганьбитися.