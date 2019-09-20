ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандал у Раді: Богдан почав вимагати всіх розігнати

STYLERЖиття    20.09.2019 - 15:16
Скандал у Раді: Богдан почав вимагати всіх розігнати
Скандал у фракції "Слуга народу" (Колаж РБК-Україна)

Андрій Богдан обурився через роботу депутатів "Слуги народу"

У Верховній Раді України у п'ятницю, 20 вересня, стався скандал у фракції "Слуга народу" через провал голосування законопроекту, який дає право НАБУ та ДБР прослуховувати чиновників. Деталі конфлікту розповіли у виданні "Українська правда" з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу".

Як розповіло джерело, у четвер вранці у народних депутатів фракції "Слуга народу" не було зауважень з приводу законопроекту №1009. Але вже ввечері депетутати провалили голосування і відправили на друге читання законопроект.

У п'ятницю вранці фракція "Слуга народу" провела засідання, на якому голова Верховної Ради Дмитро Разумков обурювався і звинуватив народних депутатів у тому, що на їх рішення вплинули депутати з фракції "Європейська солідарність".

"Вам у вуха влили порошенки-геращенки дурниці. Ви довіряєте чужим фракціям більше, ніж своїм", - таку цитату Разумкова переповіли депутати.

Скандал у Раді: Богдан почав вимагати всіх розігнати

Андрій Богдан (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як розповіло виданню ще одне джерело з оточення президента, глава Офісу президента Андрій Богдан, прийшов в лють через провал голосування.

"Андрій кричав: "Нафіг їх всіх розпустити! Що це за разводняк!?" А от Володі треба віддати належне, він втихомирив Андрія і спокійно почав розбиратися. Вова питав у Разумкова, чому депутати не голосували, в чому проблема і так далі!" – розповіло джерело.

Конфлікт був вичерпаний у п'ятницю вранці – голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів, щоб вони більше його не підставляли і заздалегідь попереджали, які закони їх хвилюють, щоб не ганьбитися.

Забрати, звільнити, посадити: як у Зеленського хочуть карати чиновників за корупцію Богдан зізнався, що деякі "слуги народу" психічно хворі
Новини України нардепСлуга народаАндрій Богдан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся