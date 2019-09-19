Навскидку, тысяч сто: депутаты назвали суммы, которые тратят ежемесячно

Народные депутаты признались, сколько тратят (Коллаж РБК-Украина)

А Давид Арахамия запутался в количестве своих детей

Народные депутаты Украины ответили на вопрос журналистки о том, сколько ежемесячно они тратят на свою семью и необходимые покупки. Об этом говорится в сюжете Даши Счастливой на телеканале "Прямой".

Выяснилось, что Давид Арахамия, народный депутат и председатель фракции "Слуга народа", ежемесячно тратит на нужды своей семьи не менее 100 тысяч гривен. Как объяснил народный избранник, у него большая семья – пятеро детей и поэтому сумма такая большая.

"Я всегда хотел посчитать, сколько именно, но как-то не выходит. У меня пятеро детей. Точнее, сейчас четверо и скоро будет еще двойня. Жена – предприниматель, немного сама зарабатывает. Я уже не могу зарабатывать, к сожалению, но зарабатывал нормально. Трачу, навскидочку, где-то 100 тысяч гривен. Максимум где-то под 200 тысяч гривен", - заявил Арахамия.

А вот запросы Василия Нимченко от "Оппозиционной платформы – за жизнь" немного скромнее. Он признался, что в месяц на нужды своей семьи тратит около 30 тысяч гривен.

"Где-то тысяч 30, наверное, но я не считаю. У меня министр финансов – жена, причем она не подлежит люстрации. Бывает и 60 тысяч гривен, если отдыхать едем", - рассказал Нимченко.

Юрий Павленко, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", рассказал, что его семейные расходы ежемесячно составляют от 50 до 70 тысяч гривен. Однако рассказать, откуда он берет такие доходы, народный избранник не смог.

"Приблизительно от 50 до 70 тысяч гривен в месяц. Бывают такие моменты в жизни, что и больше ста тысяч. Зарабатываю я, жена и есть еще кое-какие сбережения. Жена сейчас – аспирантка и пишет кандидатскую диссертацию. У нее есть небольшой доход, у нее есть специальная, очень важная миссия, которую она сейчас исполняет, и я не могу об этом говорить", - уклончиво ответил Павленко.

Олег Макаров от партии "Голос" также честно признался, что его месячный бюджет – свыше 100 тысяч гривен и он рассказал, что тратит эту сумму на то же самое, что и все украинцы.

"На то, что и все украинцы: на еду, на жилье, на коммунальные услуги, на одежду. Если получается, то на отдых, на здоровье. Я вам в прошлый раз говорил о своей заработной плате. Она – 200 тысяч гривен +. То есть больше половины зарплаты я трачу и что-то откладываю", - рассказал Макаров.

Народные депутаты рассказали, сколько ежемесячно тратят (Видео: YouTube/Прямой)