Скандал с блондинкой-мажоркой в партии Зеленского получил продолжение

Перед выборами в Верховную Раду партии представили свои списки
В списки партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду включили никому не известную 25-летнюю дочь бизнесмена Ирину Панченко. Девушка числилась под номером 73 в проходной сотне. После публикации в СМИ некоторых фактов из биографии, а также провокативной фотосессии Ирины, ее исключили из предвыборного списка партии, пишет "Страна".
Об этом сообщили в пресс-службе партии. Там подтвердили, что Ирины Панченко больше нет в списке.
Ирина Панченко (фото: strana.ua)
О девушке известно то, что она дочь бизнесмена Сергея Панченко. Окончила юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко.
Ирину Панченко часто видят в элитных ресторанах и караоке-барах, куда она заезжает на "Бентли", чтобы провести время в компании 15-20 подруг.
Ирина Панченко (фото: strana.ua)
Пользователи сети неоднозначно восприняли такую новость. Кое-кто говорит, мол, "пусть бы была, хоть смотреть приятно", а некоторые поддерживают Зеленского за умение исправлять ошибки. Впрочем большинство комментаторов отнеслись с юмором к подобными ротациям.
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