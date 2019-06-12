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Скандал з блондинкою-мажоркою в партії Зеленського отримав продовження

STYLERПерсони    12.06.2019 - 14:45
Скандал з блондинкою-мажоркою в партії Зеленського отримав продовження
Вибори в Раду - Ірину Панченко виключили з "Слуги народу" (колаж: РБК-Україна)

Перед виборами у Верховну Раду партії представили свої списки

У списки партії "Слуга народу" на вибори у Верховну Раду внесли нікому не відому 25-літню дочку бізнесмена Ірину Панченко. Дівчина значилася під номером 73 в прохідній сотні. Після публікації в ЗМІ деяких фактів з біографії, а також провокативної фотосесії Ірини, її виключили з передвиборного списку партії, пише "Страна".

Про це повідомили в прес-службі партії. Там підтвердили, що Ірини Панченко більше немає в списку.

Скандал з блондинкою-мажоркою в партії Зеленського отримав продовження

Ірина Панченко (фото: strana.ua)

Про дівчину відомо те, що вона дочка бізнесмена Сергія Панченка. Закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

Ірину Панченко часто бачать в елітних ресторанах і караоке-барах, куди вона заїжджає на "Бентлі", щоб провести час в компанії 15-20 подруг.

Скандал з блондинкою-мажоркою в партії Зеленського отримав продовження

Ірина Панченко (фото: strana.ua)

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли таку новину. Дехто каже, мовляв, "хай би була, хоч дивитися приємно", а деякі підтримують Зеленського за вміння виправляти помилки. Втім більшість коментаторів поставилися з гумором до подібних ротацій.

  • Шкода - красива дівчина. Я б за неї голосував!
  • Хай буде проклятий той день, коли я сіла за кермо "Бентлі" і завела собачку... Подумала Іра.
  • Це провал - з такими списками.
  • Зеленський молодець. Зашкварився - виправився. Такого раніше ніхто не робив.
  • Хвилююся за державу. Хто ж закони буде приймати, якщо виключають із списку кращих людей?

Скандал з блондинкою-мажоркою в партії Зеленського отримав продовження

Нагадаємо, п'яний заступник прокурора Черкаської області влаштував дебош в ресторані - він розмахував пістолетом і намагався помочитися на дівчат.

Раніше ми писали про те, що відома телеведуча заматюкалася в прямому ефірі, коли обговорювала з Євгеном Кошовим Святослава Вакарчука.

До речі, ми повідомляли, що у кортежі Зеленського з'явився ще один, шостий автомобіль.

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