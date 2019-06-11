Украинская ведущая заматерилась в прямом эфире: обсуждала Вакарчука (видео)

Вакарчук вынудил ведущую на мат в прямом эфире с Кошевым (коллаж: РБК-Украина)

Алеся Бацман обсуждала с Евгением Кошевым политические инициативы Святослава Вакарчука

Из-за Святослава Вакарчука в прямом эфире заматерилась Алеся Бацман, украинская телеведущая. Курьез произошел во время записи интервью с другом и партнером Владимира Зеленского Евгением Кошевым в ее авторской программе на телеканале "Наш".

В студии обсуждалась политическая инициатива Святослава Вакарчука, который заявил, что первым законопроектом партии "Голос" после выборов в Верховную Раду будет закон о деолигархизации.

Телеведущая не смогла выговорить слово "деолигархизация". После очередной неудачной попытки она возмущенно сказала "Бл*дь!". И тут же попросила режиссера "запикать" это.

Евгений Кошевой (скрин: YouTube/Алеся Бацман)

В конце концов она оставила попытки произнести это слово. И решила "проехать" этот вопрос. Отметим, что Кошевой согласился в этом вопросе с Вакарчуком.

"Хоть в чем-то я должен быть с ним согласен", - сказал актер.

После этого Кошевой предложил не обсуждать больше деятельность Святослава Вакарчука, назвав его "гениальным человеком", у которого "нет своего мнения".

"Давай закончим. Я не хочу о нем говорить... Мне хватило хэштега "голосуй не по приколу", - сказал Кошевой.

Вакарчук вынудил ведущую на мат в прямом эфире с Кошевым (видео: YouTube/Алеся Бацман)

Напомним, в сети вспомнили все нелестные шутки Сергея Притулы, которые он раньше отпускал в сторону Святослава Вакарчука.

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