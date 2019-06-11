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Добавили дублера: в кортеже Зеленского появился еще один автомобиль

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 15:54
Добавили дублера: в кортеже Зеленского появился еще один автомобиль
Кортеж Владимира Зеленского (Коллаж РБК-Украина, фото: strana.ua)

Зеленский обещал сократить количество автомобилей в кортеже, а вместо этого увеличил

В кортеже президента Украины Владимира Зеленского появился еще один, шестой автомобиль. Он был замечен во вторник, 11 июня, когда президент покинул здание Конституционного суда, в котором рассматривали вопрос о досрочных парламентских выборах в Украине. Об этом сообщает издание Strana.ua.

Владимир Зеленский, несмотря на то, что пообещал сократить количество автомобилей в свое кортеже, добавил к пяти машинам еще одну. Она была замечена в кортеже президента в тот момент, когда он покидал здание Конституционного суда, где сегодня рассматривали представление народных депутатов о признании указа президента Украины о роспуске Верховной Рады неконстуционным.

Добавили дублера: в кортеже Зеленского появился еще один автомобиль

В кортеже Зеленского появился еще один автомобиль (strana.ua)

Как сообщает издание Strana.ua, за несколько минут до того, как Зеленский покинул здание суда, выехал легковой автомобиль Volkswagen Passat, который расчищает дорогу кортежу, потом микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной.

После него – два одинаковых автомобиля Mercedes-Benz S-Class с одинаковыми государственными номерами. В одном из них перемещается Владимир Зеленский, а второй служит дублером. Замыкают кортеж небольшой микроавтобус и автомобиль Volkswagen.

Для проезда Владимира Зеленского регулировщики не перекрывали дороги и весь кортеж направился в сторону Администрации президента.

Кстати, подобной уловкой с автомобилем-дублером пользовался и предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Однако в его кортеже было девять машин и реанимобиль.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кошевой рассказал, как в "Квартале 95" собираются шутить над президентом.

А также рассказывали о том, что стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. 

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