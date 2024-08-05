Сирні пончики на пательні: рецепт смачної випічки без дріжджів

Що потрібно для пончиків з сиром

Для того, щоб приготувати таку смачну солодку закуску, потрібні ці інгредієнти:

борошно - 150 г;

яйця - 2 шт.;

сир - 400 г

сметана - 2 ст. л.;

розпушувач - 1 ч. л.;

цукор - 2 ст. л.

сіль - дрібка;

цукрова пудра - 2-3 ст. л.;

олія - для смаження.

Як готувати сирні пончики

За смаком така закуска нагадує сирники, однак має іншу текстуру через особливості приготування. Для початку підготуйте сирну масу для пончиків.

Для цього перекладіть сир в глибоку миску, додайте яйця та сметану. Спочатку розімніть сир ложкою або виделкою, а потім ретельно збийте блендером до однорідної, кремовий консистенції.

Розімніть сир для пончиків (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Після цього додайте сіль та цукор. Кількість цукру можна регулювати відповідно до своїх вподобань. Також можна додати дрібку ванільного цукру - він зробить смак більш ніжним і додасть аромату.

Поступово всипте борошно разом з розпушувачем, кожного разу ретельно перемішуючи масу.

Готове тісто для сирних пончиків має бути однорідним і дещо липким. Для того, щоб зліпити сирні пончики, необхідно змастити руки олією, щоб сирна маса не прилипала до пальців.

Сформуйте з сирної маси невеликі кульки. На один пончик потрібно приблизно 1-2 ст. л. маси. Зважайте, що під час смаження пончики збільшуються.

Сформуйте сирні пончики (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Розігрійте в глибокій пательні з товстими стінками олію. Її кількість повинна бути такою, щоб рідина покривала пончики.

Смажте пончики приблизно 5-7 хвилин, перевертаючи під час приготування. Готові пончики викладіть на паперовий рушник, щоб забрати жир.

Зачекайте, доки вони злегка охолонуть - і притрусіть цукровою пудрою.