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Сирні пончики на пательні: рецепт смачної випічки без дріжджів

Як готувати сирні пончики без дріжджів (скриншот / Пан Фартух - прості рецепт)
Автор: Людмила Рябухіна

Ці сирні пончики з хрусткою скоринкою, присипані цукровою пудрою - чудова солодка закуска до чаю чи кави. А швидкий рецепт такого смачного перекусу надзвичайно простий.

Про те, як готувати сирні пончики з хрусткою скоринкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Що потрібно для пончиків з сиром

Для того, щоб приготувати таку смачну солодку закуску, потрібні ці інгредієнти:

  • борошно - 150 г;
  • яйця - 2 шт.;
  • сир - 400 г
  • сметана - 2 ст. л.;
  • розпушувач - 1 ч. л.;
  • цукор - 2 ст. л.
  • сіль - дрібка;
  • цукрова пудра - 2-3 ст. л.;
  • олія - для смаження.

Як готувати сирні пончики

За смаком така закуска нагадує сирники, однак має іншу текстуру через особливості приготування. Для початку підготуйте сирну масу для пончиків.

Для цього перекладіть сир в глибоку миску, додайте яйця та сметану. Спочатку розімніть сир ложкою або виделкою, а потім ретельно збийте блендером до однорідної, кремовий консистенції.

Розімніть сир для пончиків (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Після цього додайте сіль та цукор. Кількість цукру можна регулювати відповідно до своїх вподобань. Також можна додати дрібку ванільного цукру - він зробить смак більш ніжним і додасть аромату.

Поступово всипте борошно разом з розпушувачем, кожного разу ретельно перемішуючи масу. 

Готове тісто для сирних пончиків має бути однорідним і дещо липким. Для того, щоб зліпити сирні пончики, необхідно змастити руки олією, щоб сирна маса не прилипала до пальців. 

Сформуйте з сирної маси невеликі кульки. На один пончик потрібно приблизно 1-2 ст. л. маси. Зважайте, що під час смаження пончики збільшуються. 

Сформуйте сирні пончики (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Розігрійте в глибокій пательні з товстими стінками олію. Її кількість повинна бути такою, щоб рідина покривала пончики.

Смажте пончики приблизно 5-7 хвилин, перевертаючи під час приготування. Готові пончики викладіть на паперовий рушник, щоб забрати жир.

Зачекайте, доки вони злегка охолонуть - і притрусіть цукровою пудрою.

 

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