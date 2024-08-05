Творожные пончики на сковороде: рецепт вкусной выпечки без дрожжей

Что нужно для пончиков с творогом

Для того чтобы приготовить такую вкусную сладкую закуску, нужны эти ингредиенты:

мука - 150 г;

яйца - 2 шт.;

творог - 400 г

сметана - 2 ст. л.;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

сахар - 2 ст. л.

соль - щепотка;

сахарная пудра - 2-3 ст. л.;

растительное масло - для жарки.

Как готовить творожные пончики

По вкусу такая закуска напоминает сырники, однако имеет другую текстуру из-за особенностей приготовления. Для начала подготовьте творожную массу для пончиков.

Для этого переложите творог в глубокую миску, добавьте яйца и сметану. Сначала разомните творог ложкой или вилкой, а затем тщательно взбейте блендером до однородной кремовой консистенции.

Разомните творог для пончиков (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

После этого добавьте соль и сахар. Количество сахара можно регулировать в соответствии со своими предпочтениями. Также можно добавить щепотку ванильного сахара - он сделает вкус более нежным и придаст аромату.

Постепенно всыпьте муку вместе с разрыхлителем, каждый раз тщательно перемешивая массу.

Готовое тесто для творожных пончиков должно быть однородным и несколько липким. Для того чтобы слепить творожные пончики, необходимо смазать руки маслом, чтобы творожная масса не прилипала к пальцам.

Сформируйте из творожной массы небольшие шарики. На один пончик нужно примерно 1-2 ст. л. массы. Учтите, что во время жарки пончики увеличиваются.

Сформируйте творожные пончики (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Разогрейте в глубокой сковороде с толстыми стенками растительное масло. Его количество должно быть таким, чтобы жидкость покрывала пончики.

Жарьте пончики примерно 5-7 минут, переворачивая во время приготовления. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать жир.

Подождите, пока они слегка остынут - и посыпьте сахарной пудрой.