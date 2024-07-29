Персиковий крамбл: найпростіший рецепт фруктового десерту
З фруктів можна приготувати неймовірно смачну випічку, проте не завжди хочеться довго замішувати тісто. Втім, готувати тісто для крамблу майже не потрібно - достатньо перетерти масло з борошном. А замість заварного крему можна використати звичайне морозиво.
Про те, як готувати персиковий крамбл, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Каріни Костенко.
Що потрібно для персикового крамблу
Для того, щоб приготувати цей ніжний десерт з пісочним тістом і кремом, потрібні такі продукти:
- персики - 6-7 шт.;
- борошно - 200 г;
- масло - 100 г;
- яйця - 2 шт.;
- цукор - 120 г;
- цукрова пудра - 4 ст. л.;
- молоко - 100 г;
- вершки - 200 г;
- сіль - дрібка;
- ваніль - дрібка.
Як готувати персиковий крамбл
Для приготування цього ніжного персикового десерту помийте персики і наріжте їх на скибочки, видаливши кісточку.
Після цього викладіть персики в невелику форму для випікання - краще обирати керамічну або скляну. Присипте персики цукровою пудрою та корицею.
Для приготування крихт тіста, якими посипається десерт, злегка нагрійте масло, щоб воно було м'якшим і легше розтиралося. Наріжте масло на невеликі кубики.
Всипте борошно в глибоку миску, додайте масло, сіль і 70 г цукру. Перетріть руками інгредієнти, щоб тісто було схоже на пісок з грудочками.
Рівномірно розсипте крихту на персики. Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте персики 20-25 хвилин.
В цей час приготуйте заварний крем. Для цього влийте в невелику каструльку молоко і вершки, додайте ваніль. Поставте каструльку з рідиною на невеликий вогонь.
Поки нагрівається молочна суміш, відділіть жовтки від білків, змішайте в глибокій мисці жовтки з 50 г цукру до однорідної консистенції. Обережно, в декілька етапів, влийте до жовтків молочну суміш, перемішуючи інгредієнти.
Після цього перелийте суміш в каструлю і доведіть до загустіння. Визначити, що крем готовий, можна за допомогою силіконової лопатки - якщо, після занурення лопатки в крем, він не стікає з неї, а, після проведення пальцем по лопатці, залишається слід - крем готовий.
Зачекайте, доки крем охолоне до кімнатної температури, а потім помістіть його в холодильник, щоб він був холодним.
Запечені персики розкладіть по тарілках і прикрасьте холодним кремом, або ж морозивом.
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