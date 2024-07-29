Персиковий крамбл: найпростіший рецепт фруктового десерту

З фруктів можна приготувати неймовірно смачну випічку, проте не завжди хочеться довго замішувати тісто. Втім, готувати тісто для крамблу майже не потрібно - достатньо перетерти масло з борошном. А замість заварного крему можна використати звичайне морозиво.

Про те, як готувати персиковий крамбл, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Каріни Костенко.

Що потрібно для персикового крамблу

Для того, щоб приготувати цей ніжний десерт з пісочним тістом і кремом, потрібні такі продукти:

персики - 6-7 шт.;

борошно - 200 г;

масло - 100 г;

яйця - 2 шт.;

цукор - 120 г;

цукрова пудра - 4 ст. л.;

молоко - 100 г;

вершки - 200 г;

сіль - дрібка;

ваніль - дрібка.

Як готувати персиковий крамбл

Для приготування цього ніжного персикового десерту помийте персики і наріжте їх на скибочки, видаливши кісточку.

Після цього викладіть персики в невелику форму для випікання - краще обирати керамічну або скляну. Присипте персики цукровою пудрою та корицею.

Для приготування крихт тіста, якими посипається десерт, злегка нагрійте масло, щоб воно було м'якшим і легше розтиралося. Наріжте масло на невеликі кубики.

Всипте борошно в глибоку миску, додайте масло, сіль і 70 г цукру. Перетріть руками інгредієнти, щоб тісто було схоже на пісок з грудочками.

Рівномірно розсипте крихту на персики. Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте персики 20-25 хвилин.

В цей час приготуйте заварний крем. Для цього влийте в невелику каструльку молоко і вершки, додайте ваніль. Поставте каструльку з рідиною на невеликий вогонь.

Поки нагрівається молочна суміш, відділіть жовтки від білків, змішайте в глибокій мисці жовтки з 50 г цукру до однорідної консистенції. Обережно, в декілька етапів, влийте до жовтків молочну суміш, перемішуючи інгредієнти.

Після цього перелийте суміш в каструлю і доведіть до загустіння. Визначити, що крем готовий, можна за допомогою силіконової лопатки - якщо, після занурення лопатки в крем, він не стікає з неї, а, після проведення пальцем по лопатці, залишається слід - крем готовий.

Зачекайте, доки крем охолоне до кімнатної температури, а потім помістіть його в холодильник, щоб він був холодним.

Запечені персики розкладіть по тарілках і прикрасьте холодним кремом, або ж морозивом.