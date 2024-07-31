Запечені груші в листковому тісті: рецепт дуже смачної естетичної випічки
Такі вишукані слойки з грушею особливо сподобаються тим, хто обожнює цей фрукт. Адже груші не нарізаються на кубики, а всього лише розрізаються навпіл - це не лише дає випічці максимально багато м'якої начинки, а й надає їй чудернацької форми.
Про те, як запікати груші в листковому тісті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "cooking_by_tatiana".
Що потрібно для груш в листковому тісті
Для приготування такої вишуканої та ароматної випічки потрібні такі продукти:
- груші - 3 шт.;
- листкове тісто - 500 г;
- борошно - 1 ст. л.;
- цукор - 3 ст. л.;
- цукрова пудра - 1-2 ст. л.;
- кориця - 0,5 ст. л.
Як готувати груші в листковому тісті
Підготуйте груші для запікання. Для цього їх потрібно ретельно помити, проте шкірку знімати не потрібно.
Відріжте плодоніжки і розріжте кожну грушу навпіл вздовж. Після цього видаліть насіння.
Зробіть на кожній половинці груші з боку шкірки вертикальні надрізи на відстані приблизно 0,3-0,5 см один від одного. Обережно витягніть скибочки з надрізів, через одну.
Водночас надрізи не повинні бути надто глибокими, адже половинка груші не повинна бути розрізана на частинки.
Зробіть надрізи на груші (скриншот / cooking_by_tatiana)
Відкладіть груші і підготуйте готове листкове тісто для випічки. Для цього присипте борошном робочу поверхню і розкачайте тісто на тонкий пласт, завтовшки до 0,5 см.
В глибокій мисці змішайте цукор з корицею. Потім занурте грушу в цю суміш і викладіть на тісто. Повторіть цей крок з кожною половинкою груші, розкладаючи їх на тісті подалі одна від одної.
Навколо груші зробіть надріз, відступивши 2 см тіста від фрукта. Біля верхівки груші зробіть імітацію листочків - хоча це не обов'язково, це прикрасить випічку.
Деко для випікання вистеліть пергаментом, обережно перекладіть на нього груші з листковим тістом. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте груші протягом 20 хвилин.
Коли випічка злегка охолоне, присипте її цукровою пудрою, використовуючи сито, щоб рівномірно розподілити подрібнений цукор.
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