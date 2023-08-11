Сира аджика за 20 хвилин. Клопотенко поділився бомбезним рецептом

Аджику можна консервувати на зиму, а можна поставити в холодильник і з'їсти свіжою з максимумом користі.
Рецептом швидкого соусу, який готується за 20 хвилин, поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.
Помийте томати, поріжте навпіл та виріжте плодоніжку.
Помийте солодкий перець, розріжте навпіл, виріжте плодоніжку та вийміть насіння. Те саме зробіть з одним перцем чилі. Поріжте все на шматочки, які поміщаються у м'ясорубці.
Очистіть корінь хріну та часник. Перекрутіть всі овочі через м'ясорубку.
Додайте до перекручених овочів 2 ч. л. солі та 1 ч. л. меленого коріандру. Перекладіть у баночки та зберігайте в холодильнику до двох тижнів.
Смачнюща аджика від Клопотенка
Для такої аджики найкраще брати м'ясисті томати, типу "Сливка", щоб не було зайвої рідини.
Перець беріть тільки солодкий червоний, а от кількість перцю чилі та часнику регулюйте собі до смаку.
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