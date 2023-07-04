Клопотенко показав, як правильно стерилізувати банки, щоб консервація стояла
У сезон консервації варто нагадати українцям, як правильно стерилізувати банки, щоб ваші закрутки довго і надійно стояли, кришки не здувалися і не стріляли.
Про свої улюблені методи розповів Євген Клопотенко на своїй сторінці YouTube.
Спосіб №1: Каструля та друшляк
Для цього "інноваційного способу" треба взяти каструлю, налити води, поставити на вогонь. Зверху на банку поставте звичайне сито, щоб воно увійшло в каструлю, але не досягало води.
Поставте зверху банку і стерилізуйте. У воду також можна закинути кришки і простерилізувати 2-3 хвилини. На них так само можуть бути бактерії, що призведуть до швидкого псування консервації.
Спосіб №2: Мікрохвильовка
Налийте в банку столову ложку води і поставте на три хвилини в мікрохвильову піч.
Такий спосіб підійде для негабаритних банок, бо великі просто не помістяться в мікрохвильовці.
Спосіб №3: Духовка
Цей спосіб підійде, коли банок треба стерилізувати чимало.
Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте банки на негаряче деко і відправте його в мікрохвильовку на 40 хвилин.
Воду в банки додавати не треба, вони мають просто "просмажитися" в духовці.
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