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Клопотенко показав, як правильно стерилізувати банки, щоб консервація стояла

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Вівторок 04 липня 2023 07:30
Клопотенко показав, як правильно стерилізувати банки, щоб консервація стояла Євген Клопотенко (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

У сезон консервації варто нагадати українцям, як правильно стерилізувати банки, щоб ваші закрутки довго і надійно стояли, кришки не здувалися і не стріляли.

Про свої улюблені методи розповів Євген Клопотенко на своїй сторінці YouTube.

Спосіб №1: Каструля та друшляк

Для цього "інноваційного способу" треба взяти каструлю, налити води, поставити на вогонь. Зверху на банку поставте звичайне сито, щоб воно увійшло в каструлю, але не досягало води.

Поставте зверху банку і стерилізуйте. У воду також можна закинути кришки і простерилізувати 2-3 хвилини. На них так само можуть бути бактерії, що призведуть до швидкого псування консервації.

Спосіб №2: Мікрохвильовка

Налийте в банку столову ложку води і поставте на три хвилини в мікрохвильову піч.

Такий спосіб підійде для негабаритних банок, бо великі просто не помістяться в мікрохвильовці.

Спосіб №3: Духовка

Цей спосіб підійде, коли банок треба стерилізувати чимало.

Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте банки на негаряче деко і відправте його в мікрохвильовку на 40 хвилин.

Воду в банки додавати не треба, вони мають просто "просмажитися" в духовці.

Раніше Євген Клопотенко розповів, чому він досі не одружений.

Також читайте, як треба консервувати огірки за рецептом шеф-кухаря.

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