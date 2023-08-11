Сырая аджика за 20 минут. Клопотенко поделился бомбезным рецептом

Составляющие на 1 литр:

500 г томатов сорта Сливка

10-12 зубчиков чеснока

10 г корня хрена

1 перец чили

500 г сладкого перца

2 ч. л. соли

1 ч. л. молотого кориандра

Как приготовить вкуснятину

Помойте помидоры, порежьте пополам и вырежьте плодоножку.

Помойте сладкий перец, разрежьте пополам, вырежьте плодоножку и достаньте семена. То же сделайте с одним перцем чили. Порежьте все на кусочки, которые помещаются в мясорубку.

Очистите корень хрена и чеснока. Прокрутите все овощи через мясорубку.

Добавьте к перекрученным овощам 2 ч. л. соли и 1 ч. л. молотого кориандра. Переложите в баночки и храните в холодильнике до двух недель.

Вкусная аджика от Клопотенко

Важно!

Для такой аджики лучше всего брать мясистые томаты типа "Сливка", чтобы не было лишней жидкости.

Перец берите только сладкий красный, а вот количество перца чили и чеснока регулируйте по вкусу.