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Сырая аджика за 20 минут. Клопотенко поделился бомбезным рецептом

Сырая аджика по рецепту Клопотенко (фото: facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Аджику можно консервировать на зиму, а можно поставить в холодильник и съесть свежей с максимумом пользы.

Рецептом быстрого соуса, который готовится за 20 минут, поделился кулинар Евгений Клопотенко.

Составляющие на 1 литр:

Как приготовить вкуснятину

Помойте помидоры, порежьте пополам и вырежьте плодоножку. 

Помойте сладкий перец, разрежьте пополам, вырежьте плодоножку и достаньте семена. То же сделайте с одним перцем чили. Порежьте все на кусочки, которые помещаются в мясорубку.

Очистите корень хрена и чеснока. Прокрутите все овощи через мясорубку.

Добавьте к перекрученным овощам 2 ч. л. соли и 1 ч. л. молотого кориандра. Переложите в баночки и храните в холодильнике до двух недель.

Вкусная аджика от Клопотенко

Важно!

Для такой аджики лучше всего брать мясистые томаты типа "Сливка", чтобы не было лишней жидкости.

Перец берите только сладкий красный, а вот количество перца чили и чеснока регулируйте по вкусу.

Раньше мы писали, как правильно стерилизовать банки, чтобы консервация стояла.

Также читайте, как нужно консервировать огурцы по рецепту шеф-повара.

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Евгений Клопотенко