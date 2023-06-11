Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 30-градусна літня спека

Погода в Україні влітку 2023 поки що контрастна: часом припікає, а потім стає прохолодніше, налітають грози і дощі. Проте поки що літо "не вжарило" 30-градусними плюсами.

Коли стане дійсно спекотно - в матеріалі Styler далі.

Прогноз від експертів Укргідрометцентру

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, у червні середньомісячна загальна температура по території країни буде на один-півтора градуса вищою за норму.

"І, зазвичай, літо завжди контрастне. Ті ж короткочасні дощі можуть за день або півгодини "вилити" місячну норму. Тому нерівномірний розподіл опадів є звичайним для літа", - прогнозує синоптик.

Світ зараз на етапі зміни глобальних процесів. Мова йде про явище Ель-Ніньйо, який цього року починає розвиватися і йде на зміну Ла-Нінья. Тому висока ймовірність, що наступні 5 років буде відчутно спекотніше.

Можливі якісь рекордно високі значення температури влітку з 2023 по 2027 роки. Відповідні процеси почнуть розвиватися посеред літа, тому ми сповна це відчуємо вже влітку наступного 2024 року.

"Але навіть цього року, якщо червень і липень на 1-1,5 градуса будуть вищими за норму, то в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вищою за норму", - додала Наталя Птуха.

Що говорять довгострокові прогнози

За даними сайту Gismeteo (за прогнозом для Києва), припікати почне в останній тиждень червня. Весь липень буде з високою температурою, особливо його друга половина, коли 30-градусні показники будуть все частішими.

Погода в Києві, прогноз на місяць (фото: gismeteo)

Синоптики Meteoprog так само прогнозують, що друга половина червня - перша половина липня будуть спекотними.

Прогноз в Києві на місяць (фото: meteoprog)

Пам'ятайте, що довгострокові прогнози погоди основані на історичних даних. Тому вони можуть бути неточними.