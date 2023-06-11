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Синоптики рассказали, когда в Украину придет 30-градусная летняя жара

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Воскресенье 11 июня 2023 07:30
Синоптики рассказали, когда в Украину придет 30-градусная летняя жара Погода в Украине летом (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине летом 2023 пока контрастна: порой припекает, а затем становится прохладнее, налетают грозы и дожди. Однако пока лето "не прижарило" 30-градусными плюсами.

Когда станет действительно жарко - в материале Styler дальше.

Прогноз от экспертов Укргидрометцентра

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в июне среднемесячная общая температура по территории страны будет на один-полтора градуса выше нормы.

"И, как правило, лето всегда контрастно. Те же кратковременные дожди могут за день или полчаса "вылить" месячную норму. Поэтому неравномерное распределение осадков является обычным для лета", - прогнозирует синоптик.

Мир сейчас на этапе смены глобальных процессов. Речь идет о явлении Эль-Ниньо, который в этом году начинает развиваться и идет на смену Ла-Ниньо. Поэтому высока вероятность, что следующие 5 лет будет ощутимо жарче.

Возможны какие-либо рекордно высокие значения температуры летом с 2023 по 2027 годы. Соответствующие процессы начнут развиваться посреди лета, поэтому мы вполне это почувствуем уже летом следующего 2024 года.

"Но даже в этом году, если июнь и июль на 1-1,5 градуса будут выше нормы, то в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше нормы", - добавила Наталья Птуха.

Что говорят долгосрочные прогнозы

По данным сайта Gismeteo (по прогнозу для Киева), припекать начнет в последнюю неделю июня. Весь июль будет с высокой температурой, особенно его вторая половина, когда 30-градусные показатели будут все чаще.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет 30-градусная летняя жара

Погода в Киеве, прогноз на месяц (фото: gismeteo)

Синоптики Meteoprog также прогнозируют, что вторая половина июня - первая половина июля будут жаркими.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет 30-градусная летняя жара

Прогноз в Киеве на месяц (фото: meteoprog)

Помните, что долгосрочные прогнозы погоды основаны на исторических данных. Поэтому они могут быть неточными.

Напомним, что в субботу 10 июня Киев накрыло сильным ливнем, который подтопил улицы.

Раньше мы писали, будет ли выходным День Конституции Украины.

Также читайте о главных церковных праздниках июня 2023 года.

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