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Київ накрила сильна злива з градом: фото та відео наслідків

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Київ, Субота 10 червня 2023 16:52
Київ накрила сильна злива з градом: фото та відео наслідків Фото: в Києві затоплені декілька вулиць (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В другій половині дня столицю України накрила злива з градом та грозою. Декілька вулиць в Києві вже підтоплені.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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