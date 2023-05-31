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На нас чекають контрасти. Синоптик розповіла, яким буде літо в Україні

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Середа 31 травня 2023 13:50
На нас чекають контрасти. Синоптик розповіла, яким буде літо в Україні Погода влітку в Україні буде контрастною (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні цього літа підноситиме сюрпризи у вигляді змін температур.

Свій прогноз на ці три літні місяці озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише "Новое время".

Яким буде літо в Україні

Експерт повідомила, що у червні кількість короткочасних дощів зменшиться.

"Температура залишатиметься на рівні +12...+14 вночі та +24...+26 градусів вдень", - повідомила вона.

За прогнозом Наталії, літо на нас чекає контрастне.

"У червні середньомісячна загальна температура по території країни буде на один-півтора градуса вищою за норму. І, традиційно, літо завжди контрастне. Ті ж короткочасні дощі можуть за день або за півгодини "вилити" місячну норму. Тому нерівномірний розподіл опадів є звичайним для літа ", - розповіла синоптик.

Як вплине Ель-Ніньйо

Погоду по всій земній кулі цього літа визначатиме явище Ель-Ніньйо. Це позначиться на температурі, і літо буде спекотніше на 1-2 градуси.

"При цьому світ зараз перебуває на етапі зміни глобальних процесів, що відбуваються в Тихому океані. Йдеться про Ель-Ніньйо, який цього року починає розвиватися та йде на зміну Ла-Нінья. Це впливає на погодні процеси у планетарному масштабі", - зазначила експерт.

"Але навіть цього року, якщо червень і липень на 1-1,5 градуса будуть вищими за норму, то в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вищою за норму. Трохи спекотніше буде. Але це таке загальне спостереження на всю територію країни. Для кожного регіону треба дивитись окремо на декаду вперед", - спрогнозувала Наталія.

Також читайте прогноз Укргідрометцентру на перший місяць літа.

До цього РБК-Україна повідомляло, що до Києва 13 травня прийшло метеорологічне літо.

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