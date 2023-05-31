Трійця і День Конституції 2023: чи будуть додаткові вихідні на червневі свята

Червень 2023 багатий важливими святами, серед яких два відзначаються на державному рівні - це Трійця і День Конституції. Зазвичай на ці дні українці офіційно мають додатковий відпочинок. Але чи буде так цього року?

Про це, а також про всі свята першого літнього місяця ви зможете дізнатися з матеріалу Styler далі.

Додаткові вихідні знову скасовані?

Згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю", наступний понеділок за Трійцею, що відзначається цього року 4 червня, має бути вихідним. Так само вихідним мав би бути День Конституції 28 червня, 2023 року - це середа.

Проте через дію воєнного стану в країні, який наразі продовжено до 18 серпня, додаткових вихідних у червні 2023 не буде.

В перший місяць літа 30 календарних днів, з них 22 робочих і 8 вихідних днів.

Вихідними будуть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 червня.

Календар на червень 2023 (колаж: Styler)

Чи зміниться дата Трійці після переходу на новий календар

Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар практично всі дати церковних свят зрушаться на 13 днів назад і збігатимуться з католицькими. Ця реформа стосується "неподвижних" свят, тобто тих, у яких є сталі дати, в тому числі - Різдво, Покров, Водохреща, Благовіщення тощо.

А от Великдень і пов'язані з ним подвижні свята - Трійця, Вознесіння і Вербна неділя вираховуватимуться за тим же принципом, що й раніше, і не будуть збігатися з католицькими

Головні свята червня 2023