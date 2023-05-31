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Трійця і День Конституції 2023: чи будуть додаткові вихідні на червневі свята

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Середа 31 травня 2023 17:44
Трійця і День Конституції 2023: чи будуть додаткові вихідні на червневі свята Чи будуть додаткові вихідні у червні 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Червень 2023 багатий важливими святами, серед яких два відзначаються на державному рівні - це Трійця і День Конституції. Зазвичай на ці дні українці офіційно мають додатковий відпочинок. Але чи буде так цього року?

Про це, а також про всі свята першого літнього місяця ви зможете дізнатися з матеріалу Styler далі.

Додаткові вихідні знову скасовані?

Згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю", наступний понеділок за Трійцею, що відзначається цього року 4 червня, має бути вихідним. Так само вихідним мав би бути День Конституції 28 червня, 2023 року - це середа.

Проте через дію воєнного стану в країні, який наразі продовжено до 18 серпня, додаткових вихідних у червні 2023 не буде.

В перший місяць літа 30 календарних днів, з них 22 робочих і 8 вихідних днів.

Вихідними будуть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 червня.

Трійця і День Конституції 2023: чи будуть додаткові вихідні на червневі свята

Календар на червень 2023 (колаж: Styler)

Чи зміниться дата Трійці після переходу на новий календар

Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар практично всі дати церковних свят зрушаться на 13 днів назад і збігатимуться з католицькими. Ця реформа стосується "неподвижних" свят, тобто тих, у яких є сталі дати, в тому числі - Різдво, Покров, Водохреща, Благовіщення тощо.

А от Великдень і пов'язані з ним подвижні свята - Трійця, Вознесіння і Вербна неділя вираховуватимуться за тим же принципом, що й раніше, і не будуть збігатися з католицькими

Головні свята червня 2023

  • 1 червня - День захисту дітей.
  • 4 червня - Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний дeнь безневинних дітей - жертв агресії, День господарських судів.
  • 5 червня - Всесвітній день довкілля.
  • 6 червня - День журналіста.
  • 8 червня - Всесвітній день океанів.
  • 9 червня - Міжнародний день друзів.
  • 11 червня - День працівників легкої промисловості.
  • 12 червня - День працівників фондового ринку.
  • 14 червня - Всесвітній день донора.
  • 17 червня - Усесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою.
  • 18 червня - День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції.
  • 19 червня - День фермера.
  • 20 червня - Всесвітній день біженців.
  • 22 червня - День скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв війни в Україні.
  • 23 червня - День державної служби ООН, День державної служби України.
  • 25 червня - Міжнародний день моряка, День митника України.
  • 26 червня - Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного обороту.
  • 28 червня - День Конституції України.

Раніше ми писали про головні церковні свята червня 2023.

Також дізнайтеся, коли Великдень 2024 і всі дати для православних та католиків на 10 років вперед.

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