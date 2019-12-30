Синоптики ошарашили украинцев новым прогнозом и назвали пик морозов

Погода в Украине в январе 2020 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в начале 2020 года принесет крепкие морозы

Погода в Украине в январе 2020 преподнесет жителям ряда областей настоящие сюрпризы с температурными качелями с разницей в 20 градусов. Если последние дни декабря и начало первого месяца года ожидаются влажными и не по зимнему теплыми, то уже с третьей декады ударят серьезные холода. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo и Meteoprog.

Впрочем, сразу после Крещенских морозов столбики термометров снова "взлетят" до незначительных минусов около 3-4 градусов.

В январе сильные снегопады с метелями маловероятны, осадки будут чередоваться незначительными дождями и мокрым снегом. На дорогах будет гололедица, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными за рулем.

Сейчас синоптическая ситуация в Украине обусловлена влиянием теплых воздушных масс из южной Европы и из Атлантического океана, однако не исключены наплывы холодных воздушных масс в ближайшем будущем.

В Киеве температура воздуха с 30 декабря и первые две недели января будет колебаться в пределах -2... +4 градуса в дневное время, ночью будет доходить и до - 7 градусов. Влажные пасмурные дни будут сменяться солнечными и ясными. Пик холодов придется на 18 января: -11 градусов днем и ночью -18 градусов. После этого снова потеплеет, но в темное время суток все равно прогнозируются двузначные морозы.

Нужно сказать, что буквально на днях синоптики давали совсем другие данные на январь, согласно которым в третьей декаде месяца киевлян ждала температура до +10 градусов. При этом теплые дни обещали и жителям других областей Украины.

Согласно уточненным данным, в Харькове прогноз температур схож со столичным, и на Крещенские морозы (19 января) днем температура опустится максимум до -16 градусов, а ночью - вплоть до -26 градусов.

Во Львове первая половина января температура воздуха будет варьироваться между -7... +3 в темное время суток, а с 19 января ночью опустится до -13 градусов, но -5 градусов будет днем.

В Чернигове пик морозов наступит в январе 18 числа, когда столбик термометров покажет -20 градусов ночью и -14 градусов днем. При этом после Крещения в самом северном облцентре страны температура сразу пойдет вверх.

В Днепре на Крещение температура воздуха опустится до -10 градусов днем и -19 градусов ночью.

В Запорожье в указанный период: до -9 градусов днем и -17 градусов ночью.

В Николаеве 19 января тоже будет самым холодным днем месяца, и температура воздуха составит от -6 градусов до -16 градусов.

В Одессе самым холодным днем в первом месяце нового года станет 19 января, но в сравнении с другими областями мороз будет "символическим": до -6 градусов днем и -10 градусов ночью.

Отметим, что холода в январе все равно нельзя будет назвать рекордными. Эксперты также указывают, что февраль 2020 должен стать теплее обычного.

Ниже представлены карты прогноза погоды в январе 2020 для ряда областных центов: Киева, Харькова, Львова, Одессы, Чернигова, Днепра, Запорожья, Черкасс, Черновцов, Николаева, а также для Карпатского региона.

Погода в Украине в январе 2020 (Фото: скрин gismeteo.ua)