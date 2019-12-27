В Запорожье зацвели апрельские цветы: яркие фото предновогоднего чуда

В Запорожье в декабре зацвели фиалки (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Запорожье ожили растения, которые распускаются в средине весны

В Запорожье из-за аномально теплого декабря, который побил столетние температурные рекорды, проснулись апрельские цветы. В Запорожском ботаническом саду начали распускаться лесные фиалки.

Фото предновогоднего чуда появилось на Instagrm-странице ботсада.

"Пока украинцы ждут новогоднего чуда и настоящей зимы, природа дарит цветущие сюрпризы. Первый месяц зимы завершается, а мы нашли фиалку среди листвы в саду. Чудеса да и только! Будем надеяться, что зима все же придет в Запорожье, и растения больше не будут путать времена года", - подписано яркое фото цветущей желтой красавицы.

При этом лесная фиалка является не самым ранним весенним цветком, в наших широтах растение обычно начинает цветение в апреле.

В Запорожье в декабре зацвели фиалки (фото: instagram.com/botsad_zp)

Стоит отметить, что подобные чудеса случаются по всей Украине из-за аномально теплой зимы - в биологических часах растений случается сбой. Не так давно на Западной Украине начали массово распускаться и цвести деревья - магнолии, сакуры и даже калина и яблоня.

И хотя в ближайшие дни в Украине ожидаются морозы, уже в новогоднюю ночь снова придет плюсовая температура, которая будет держаться в первые дни января 2020.