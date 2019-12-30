Синоптики приголомшили українців новим прогнозом та назвали пік морозів

Погода в Україні в січні 2020 (Фото: колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на початку 2020 року принесе міцні морози

Погода в Україні у січні 2020 готує жителям ряду областей справжні сюрпризи із температурними гойдалками з різницею в 20 градусів. Якщо останні дні грудня і початок першого місяця року очікуються вологими й не по зимовому теплими, то вже з третьої декади вдарять серйозні холода. Про це йдеться в довгостроковому прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo та Meteoprog.

Втім, відразу після морозів на Водохреща стовпчики термометрів знову "злетять" до незначних мінусів близько 3-4 градусів.

У січні сильні снігопади з хуртовинами малоймовірні, опади чергуватимуться незначними дощами і мокрим снігом. На дорогах буде ожеледиця, тому автомобілістам варто бути гранично уважними за кермом.

Зараз синоптична ситуація в Україні обумовлена впливом теплих повітряних мас з південної Європи та з Атлантичного океану, проте не виключені напливи холодних повітряних мас у найближчому майбутньому.

У Києві температура повітря з 30 грудня і перші два тижні січня коливатиметься в межах -2... +4 градуси в денний час, вночі буде доходити і до - 7 градусів. Вологі похмурі дні будуть змінюватися сонячними та ясними. Пік холодів прийде на 18 січня: -11 градусів вдень і вночі -18 градусів. Після цього знову потеплішає, але в темний час доби все одно прогнозуються двозначні морози.

Треба сказати, що буквально днями синоптики давали зовсім інші дані на січень, згідно з якими у третій декаді місяця на киян чекала температура до +10 градусів. При цьому теплі дні також обіцяли й мешканцям інших областей України.

Згідно з уточненими даними, в Харкові прогноз температур схожий зі столичним, і на Водохреща (19 січня) вдень температура опуститься максимум до -16 градусів, а вночі - аж до -26 градусів.

У Львові перша половина січня температура повітря буде варіюватися між -7... +3 у темний час доби, а з 19 січня вночі опуститься до -13 градусів, але -5 градусів буде вдень.

У Чернігові пік морозів настане в січні 18 числа, коли стовпчик термометрів покаже -20 градусів вночі та -14 градусів вдень. При цьому після Водохреща в найпівнічнішому облцентрі країни температура відразу піде вгору.

У Дніпрі на Водохреща температура повітря опуститься до -10 градусів, вдень -19 градусів вночі.

У Запоріжжі в зазначений період: до -9 градусів, вдень -17 градусів вночі.

У Миколаєві 19 січня теж буде найхолоднішим днем місяця, і температура повітря складе від -6 градусів до -16 градусів.

В Одесі найхолоднішим днем у першому місяці нового року стане 19 січня, але в порівнянні з іншими областями мороз буде "символічним": до -6 градусів вдень і -10 градусів вночі.

Зазначимо, що холоди в січні все одно не можна буде назвати рекордними. Експерти також вказують, що лютий 2020 має стати теплішим, ніж зазвичай.

Нижче наведено карти прогнозу погоди в січні 2020 для ряду обласних центів: Києва, Харкова, Львова, Одеси, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, Черкас, Чернівців, Миколаєва, а також для Карпатського регіону.

Погода в Україні в січні 2020 (Фото: скрін gismeteo.ua)