Синоптики резко изменили прогноз погоды на зиму 2020

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в средине зимы будет аномальной

Погода в Украине в зимой 2020 года удивит жителей страны новыми рекордами температур. По данным ряда синоптических ресурсов, в январе Украину ждет аномальное тепло. Синоптики Метеопрога и Gismeteo прогнозируют от +8 до +12 во второй и третьей декаде первого месяца зимы.

Стоит отметить, что ранее синоптики прогнозировали морозы до -23 в ночное время в январе, теперь же данные изменились, и самым "серьезным" минусом в первый месяц 2020 года будет -4 по Цельсию.

По данным ресурса Метеопрог, в январе в Украину придет теплый воздух из Средиземноморского региона. Он обеспечит теплую влажную погоду. Снег во второй зимний месяц если и будет идти, то долго лежать он не будет. К тому же дождя ожидается больше, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует, что в январе температура превысит более чем на два градуса многолетнюю норму.

"Январь может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов", - сказано на сайте ресурса Метеопрог.

Теплые воздушные массы из южной Европы и Атлантики обеспечат преимущество теплых дней в январе.

Ресурс Gismeteo также прогонзирует теплый январь. При этом в первой половине месяца возможны небольшие минусы и снег, то во второй половине января - от +8 на Севере, до +12 на Юге. Осадки будут лишь в виде дождя во второй и третьей декаде.

Ниже прогнозы на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Погода на месяц в Украине (скрин: gismeteo.ua)