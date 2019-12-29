В Украину снова вернется аномальное тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни покажет температурные качели

Погода в Украине в ближайшие дни принесет похолодание с морозами до -12 градусов, но такая зима в Украину придет ненадолго, скоро по всей стране стоит вновь ждать плюсовой температуры, нетипичной для средины зимы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Наталки Диденко и ресурса Gismeteo.

По прогнозу Диденко, ощутимый мороз придет уже ближайшей ночью, 30 декабря. В западных областях возможен ночной мороз от -5 до -12 градусов, а в Карпатах может быть даже холоднее. На остальной территории от -1 до -6, кроме Юга, где будет около нуля.

Днем 30 декабря в стране будет от 0 до -3 градусов, а на Юге 0... +4 выше нуля.

Осадки завтра маловероятны, но небольшой снег может зайти по северной границе страны - Волынь, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области. Кроме того синоптик предупредила о гололедице на дорогах.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 30 декабря будет морозная и преимущественно сухая погода. Ночью -3... -5, днем -1... -3 мороза.

В последний день 2019 года в Украине потеплеет до +3 градусов, но усилится ветер. А в новогоднюю ночь ожидается мокрый снег, потому что температура будет около нуля.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

С прогнозом Наталки Диденко согласны и синоптики Gismeteo, которые дают долгосрочные прогнозы для областных центров Украины. Судя по ним, в южных областях уже 31 декабря и 1 января ожидается потепление до +5 градусов, жители северного региона встретят Новый год с температурой от +3 до +4, подобная ситуация будет и на Западе и Востоке.

Ниже прогноз от Gismeteo на конец 2019-го и начало 2020-го для Киева, Харькова, Одессы и Львова.

Погода в Украине (скрин: gismeteo.ua)