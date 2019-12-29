На Украину надвигаются сильные морозы: какие области под ударом

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в скором времени будет морозной

Погода в Украине в ближайшие дни станет по-настоящему зимней. В страну придут довольно сильные морозы, будет идти снег, но вскоре синоптическая ситуация снова изменится. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в понедельник, 30 декабря, морозы в ночное время достигнут значений -4... -7 на Западе и Севере, местами в Центре, лишь в Киевской области температура будет немного выше (-3... -5). В южных, восточных и близких к ним центральных областях будет от -2 до -5 мороза.

Днем будет небольшой мороз - от 0 до -2 градусов, на Юге 0... +4. Осадки в понедельник не предвидятся.

В Киеве, 30 декабря днем от 0 до -2, ближайшей ночью от -3 до -5.

Во вторник, 31 декабря, температурная ситуация будет такой же, но ночные морозы до -7 доберутся и до южных областей. Кроме того, почти по всей стране (кроме Юга) будет идти снег.

Погода в Украине 30 и 31 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Но уже с 1 января 2020 года в стране потеплеет. Дневная температура будет плюсовой (0... +3), кроме северо-востока, где поморозит до -1. В южных областях от +2 до +4 выше нуля. Ночью от -2 до +2 градусов, немного теплее в Крыму. Практически по всей стране ожидается небольшой снег.

В четверг, 2 января, температурный режим останется таким же, но осадки прекратятся.

Погода в Украине 1 и 2 января (скрин: meteo.gov.ua)