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Синоптик ошарашил прогнозом погоды на весну: морозы будут даже днем

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 08:15
Синоптик ошарашил прогнозом погоды на весну: морозы будут даже днем
Погода в Украине весной 2020 (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине этой весной будет довольно холодной

Погода в Украине весной 2020 года принесет жителям страны немало сюрпризов - первые два месяца будут довольно холодными, даже с дневными морозами, а в конце весны придет существенное похолодание. Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По словам синоптика, начало весны будет классическим. Первая декада марта пройдет с небольшими осадками, "минусом" ночью, а днем в основном будет плюсовая температура. Но вместе с тем достаточно высокой есть вероятность и дневных морозов.

Во второй декаде марта будет много осадков, ожидаются также температурные качели, но потом придет потепление. В конце марта температура снова снизится.

Начало апреля будет немного прохладным с незначительными осадками, прогнозирует Владимир Деркач. Во второй декаде будет теплее, а незадолго до Пасхи возможны даже заморозки, но потом начнет теплеть.

"Лишь третья апреля декада принесет больше осадков, но потепление еще придется подождать", - говорит Деркач.

Май начнется с небольших осадков, но температура начнет повышаться. На термометре будут практически летние показатели. Но в средине мая придут дожди, похолодает.

"Последний отрезок мая порадует настоящим теплом, а дальше напомнят о себе кратковременные (1-2 дня) дожди. Затем осадки возьмут небольшой перерыв. Но уже под занавес месяца задождит серьезнее и снизится температура", - резюмировал синоптик.

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