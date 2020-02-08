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Погода в Украине летом: синоптик ошарашил прогнозом

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 13:00
Погода в Украине летом: синоптик ошарашил прогнозом
Погода в Украине летом 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине летом удивит жителей страны

Погода в Украине летом 2020 будет не слишком жаркой, дожди - кратковременными, но периоды с осадками будут довольно частыми, особенно в начале лета. После тенденций последних лет к жаркому и сухому лету такой прогноз выглядит нетипичным и в то же время довольно обнадеживающим. Прогнозом погоды на лето поделился народный синоптик Владимир Деркач.

По словам синоптика, начало календарного лета будет погожим, некоторые дни будут жаркими. Но уже со средины первой декады июня возможно снижение температуры и небольшие дожди.

В средине июня возможны осадки разной интенсивности. Температура снизится, возможны град и шквалы. Но к началу третьей декады месяца придет потепление, иногда - кратковременный дождь. Будет тепло, но жара маловероятна.

В июле придет настоящее летнее тепло, иногда будет даже жарко, почти без осадков. Вторая десятидневка порадует дождями, но не сильными. В конце месяца вероятны осадки и снижение температуры, но кратковременное.

Август, по мнению синоптика, будет в начале теплым, а потом даже жарким, будет сухо. Кратковременные осадки придут лишь в средине месяца.

"И только примерно в середине месяца возможны небольшие кратковременные (1-2 дня) дожди, однако они не повлияют на высокую температуру, которая и дальше продолжит расти", - прогнозирует Деркач.

В последней десятидневке августа также будет достаточно жарко, но к концу месяца температура начнет понемногу опускаться, ночи станут холоднее. И все это будет происходить в условиях очень малого количества осадков.

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