В Украину снова вернется теплая зима: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в скором времени снова развернется в сторону потепления

Погода в Украине в ближайшие дни снова изменится - после сильных морозов в страну вернется потепление до +9 градусов. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

Тем временем, в страну придут самые сильные за зиму 2019-2020 морозы. Сильнее всего похолодание затронет Восток Украины. Согласно прогнозу Наталки Диденко ближайшей ночью, 9 февраля, ожидаются показатели от -5 до -12 градусов. На Востоке, частично Запорожье и в большинстве центральных областей температура снизится до -10... -17.

При этом днем в воскресенье будет тепло (до +1... +7), но на Востоке и Днепропетровщине поморозит и в дневное время (-1... -8).

В Киеве завтра без осадков, ночью мороз, а днем 0... +2.

В понедельник в Украине, по прогнозу Диденко, потеплеет еще больше.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

С прогнозом Наталки Диденко согласны и синоптики Украинского гидрометцентра, которые на картах показывают, что самой низкой температура будет ближайшей ночью в восточных областях (-15... -17). По всей стране ожидается сухая погода.

Погода в Украине 9 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

10 февраля с Запада в Украину придет дождливый циклон, который заденет Винничину, Житомирщину и Киевщину. Вместе с осадками придет потепление до +3... +8 днем по всей стране, кроме Востока (-1... +3). Ночные морозы еще будут держаться на Востоке, части Центра и Юга (-10... -16), на остальных территориях ночью -1... -7 градусов.

Во вторник, 11 февраля, атмосферный фронт с дождями и мокрым снегом накроет уже всю страну (кроме Юга, где осадки будут небольшими). Ночью от -2 до +4 (на Востоке холоднее - от -2 до -7). Днем +4... +9, на Востоке от -1 до +1.

Погода в Украине 10 и 11 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

12 февраля температура снизится на 1-2 градуса, а осадки ожидаются в северных, восточных и центральных областях. В четверг, 13 февраля, довольно интенсивные осадки на южном побережье. Днем от +1 до +5, ночью +2... -3.

Погода в Украине 12 и 13 февраля (скрин: meteo.gov.ua)