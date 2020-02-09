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Синоптик здивував прогнозом погоди на весну: морози будуть навіть вдень

STYLERЖиття    09.02.2020 - 08:15
Синоптик здивував прогнозом погоди на весну: морози будуть навіть вдень
Погода в Україні навесні 2020 (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні цієї весни буде досить холодною

Погода в Україні навесні 2020 року принесе мешканцям країни чимало сюрпризів - перші два місяці будуть досить холодними, навіть з денними морозами, а в кінці весни прийде істотне похолодання. Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач.

За словами синоптика, початок весни буде класичним. Перша декада березня пройде з невеликими опадами, "мінусом" вночі, а вдень в основному буде плюсова температура. Але разом з тим досить високою є ймовірність і денних морозів.

У другій декаді березня буде багато опадів, очікуються також температурні гойдалки, але потім прийде потепління. В кінці березня температура знову знизиться.

Початок квітня буде трохи прохолодним з незначними опадами, прогнозує Володимир Деркач. У другій декаді буде тепліше, а незадовго до Великодня можливі навіть заморозки, але потім почне теплішати.

"Лише третя декада квітня принесе більше опадів, але потепління ще доведеться почекати", - говорить Деркач.

Травень розпочнеться з невеликих опадів, а температура почне підвищуватися. На термометрі будуть практично літні показники. Але в середині травня прийдуть дощі, похолодає.

"Останній відрізок травня порадує справжнім теплом, а далі нагадають про себе короткочасні (1-2 дні) дощі. Потім опади візьмуть невелику перерву. Але вже під завісу місяця задощить серйозніше і знизиться температура", - резюмував синоптик.

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