Когда в Украину придет весна: появился неожиданный прогноз

Погода в Украине весной 2020 (фото: pixabay.com)

Когда в Украину придет весна - в материале Styler

Погоду в Украине на весну традиционно предсказывают сурки, которых будят 2 февраля и наблюдают за их реакцией. В этом году львовские сурки Мишка, две Маруси и харьковский Тимка предсказали, что зиме конец. Но некоторые синоптики считают, что пророчествам сурков верить можно, но с оговоркой - детально в материале Styler.

Так, в 2020 году сурки впервые вышли из спячки почти на месяц раньше, чем обычно. В этом году животные спали не в помещении, а под открытым небом - в летнем вольере, сказано в сюжете ТСН.

Харьковский Тимка тоже проснулся уже давно, а когда ему нужно было предсказывать весну, не увидел собственной тени. Это значит, что весна придет очень скоро.

Руководитель детского эколого-натуралистичного центра Игорь Антахович говорит - сурки проснулись гораздо раньше, чем положено, и поняли, что зимы уже не будет.

Когда в Украину придет весна (видео: ТСН)

Тем временем, народный метеоролог Александр Васянович утверждает, что по поведению сурка в День сурка нельзя прогнозировать, когда придет весна, пишет Обозреватель. Но сурки все же предсказывают погоду - важно то, когда животное выходит из спячки.

Метеоролог говорит, что за поведением сурков следили еще наши предки и пробуждение зверька говорило о начале потепления.

Эксперт также указал на еще одну важную дату - Сретение,15 февраля, по которому можно судить о приходе весны.

"Нужно смотреть, какой будет погода на Сретение. Если солнечно, тепло, если капает с крыши, то это явные признаки ранней весны", - говорит Васянович.

После 15 февраля стоит наблюдать за поведением перелетных птиц. Если высоко - значит, еще будет холодно, если низко - скоро придет тепло.

Тем временем, синоптики прогнозируют, что в Украину сегодня, 5 февраля, будет настоящая зима с метелями, штормовым ветром и гололедом, а еще через несколько дней в страну ворвутся сильные морозы - до -10 и ниже.