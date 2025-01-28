Дружина Усика замилувала новими фото з найменшою донечкою, якій виповнився рік

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина , яка часто підтримує його під час поєдинків, поділилася зі своїми фоловерами радісною новиною - сьогодні виповнюється один рік їхній наймолодшій доньці Марії.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Так, у Stories вона опублікувала декілька нових світлин.

"Сьогодні у нашої малої перший рік", - підписала Катерина Усик один зі знімків, на якому вона позує разом зі своїм чоловіком.



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Потім вона показала, як Марія вже впевнено робить свої перші кроки.



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"Ця крихітка - the best", - з гумором підписала Stories блогерка.



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Також дружина Усика поділилася й іншими фото з малечею, на яких вона зображена в стильних сукнях з пишними спідницями з фатину, про які в дитинстві мріє будь-яка дівчинка, а також під час зимової прогулянки та вдома.



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"Любимо. Будь найщасливішою", - ніжно підписала фото Катерина Усик.



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Що відомо про сім'ю Олександра Усика

Олександр Усик зустрів свою майбутню дружину ще в шкільні роки, коли він переїхав із Чернігівської області до Криму. Утім, Катерина Хмелевська не розглядала тоді спортсмена-початківця як супутника життя.

Однак Усик був наполегливий, бо йому дуже сподобалася дівчина. Він запропонував таке парі: якщо він виграє бій, Катерина має піти з ним на побачення. Незабаром стосунки пари переросли з дружніх у романтичні, а вже у 2009 році вони одружилися в Сімферополі.

До анексії РФ Криму Усик із сім'єю мешкав у Криму, однак після 2014 року вирішив перевезти її в Київську область.

У пари народилося четверо дітей: Єлизавета, Кирило, Михайло та Марія.

У вересні 2024 року подружжя відсвяткувало 15 років спільного життя. Тоді прославлений боксер звернувся до дружини зі зворушливою промовою.

Днями спортсмену виповнилося 38 років. Катерина Усик опублікувала декілька архівних фото з чоловіком і дітьми.



Катерина та Олександр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)