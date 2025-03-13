Усики вперше розповіли, як ледь не втратили сина: "Казали, що дитина мертва"

Олександр Усик разом з дружиною Катериною дав нове відверте інтерв'ю, у якому пара розкрила подробиці сімейного життя. Зокрема подружжя поділилося своїм ставленням до партнерських пологів, а також зіштовхнулися з неприємною ситуацією, коли обраниця боксера була вагітна їхнім сином.

Так, Усик пояснив, чому відмовляється бути присутнім на пологах дружини. За його словами, йому там нічого робити. Водночас Катерина зауважила, що підтримує рішення чоловіка.

"Це я підтримую. Я не можу, щоб чоловік був зі мною на пологах. Це після перших пологів. Якщо я була б чоловіком, то цього не витримала б. Мені комфортно — я і лікар", — зазначила вона.

У відповідь Олександр здивовано запитав: "Так, а я що там буду робити?".

"Я вже зробив багато" - жартома додав він.

Пара також розвіяла чутки про те, що у Катерини колись був викидень. Олександр натомість розповів, що під час другої вагітності у дружини були деякі проблеми.

"Була кровотеча. Лікарі трохи поставилися несерйозно. Казали, що дитина мертва і її треба "чистити". Я почав набирати людей з високих чинів медицини. Він сказав усім: "Якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль". На щастя, тепер в нас є така чудова дитина, як Кирило Олександрович", - рассказал боксер.

Підтвердив Усик й своє бажання стати батьком вп'яте. Наразі вони з Катериною чекають, коли трохи підросте їхня однорічна донька Марія.

"Ми в процесі" - заявив він.

Нагадаємо, Олександр та Катерина Усик разом зі шкільних років. Певний час вони почали друзями. Катерина навіть не сприймала залицяння спортсмена, проте з часом стосунки переросли у міцне кохання. Закохані одружилися у 2009 році. У подружжя є четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло та однорічна Марія.

Спортсмен хоче, щоб у молодшої дівчинки були ще братик чи сестричка її віку, оскільки інші діти старші, а з деякими вона навіть ще не бачилася. Як повідомила пара, брати Кирило та Михайло живуть в Іспанії.

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