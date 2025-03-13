Чому діти Олександра Усика живуть не разом: сини в Іспанії, а доньки - в Києві

Олександр та Катерина Усик виховують чотирьох дітей. Проте під час повномасштабної війни їхні сини, 12-річний Кирило та 10-річний Михайло, опинилися за кордоном.

Де живуть дітлахи відомого боксера та як батьки переживають розлуку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна в YouTube .

Як розповіла Катерина, сини нині проживають з її батьками в Іспанії. Розлуку родина переживає важко.

"Дуже складно. Якби мені до війни сказали, що я буду так жити й мої хлопчики так рано від мене поїдуть, я б ніколи не повірила", - зізналася Усик.

В перший рік вони з чоловіком думали забрати дітей назад в Україну, але з вагітністю відклали рішення.

"Ми з Санею постійно: "Забираємо, забираємо". А потім я завагітніла Машею. Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. А як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня з 10-ої до 20-ої, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу. Мої батьки - я не хочу, щоби вони тут були, коли тут все "х*рачить" над тобою, і хлопці теж. Вони виїхали. Важко. Телефон - спасіння, але не дає фізичної близькості", - поділилася вона.

Олександр та Катерина Усик (скриншот)

За словами Катерини, за три роки в Іспанії хлопчики вже вивчили іспанську та англійську мови. Вона періодично навідує їх, але поки не поспішає повертати додому через загрози в Україні, які виникають на тлі війни.

Старший син Кирило за час російського вторгнення двічі повертався додому, а от Михайло - поки жодного. Тимчасове родинне возз'єднання планується у квітні, коли хлопчики приїдуть в гості та нарешті зможуть побачити свою маленьку сестричку.

"Міша ще не бачив Машу, і мій батько ще не бачив Машу наживо. Вони приїдуть і побачать вперше", - розповіла Катерина.

А от старша донька Усиків, 15-річна Ліза, відмовилася жити за кордоном. Вона лишилася з мамою, татом та молодшою сестрою Марією в Києві. Тут у неї друзі, школа та улюблене дозвілля.

Вас може зацікавити: