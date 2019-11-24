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Символ единства: Зеленский показал видео со Станицы Луганской и озадачил украинцев

STYLERПерсоны    24.11.2019 - 18:28
Символ единства: Зеленский показал видео со Станицы Луганской и озадачил украинцев
Зеленский высказался о мосте в Станице Луганской (Фото: коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал о возведенном мосте в Станице Луганской

Владимир Зеленский прокомментировал нынешнюю ситуацию в Станице Луганской на Донбассе после открытия восстановленного пешеходного моста. Президент Украины отметил, что он стал символом единства страны, а не только переправой.

Глава государства опубликовал 24 ноября в своем Facebook видеоролик, который демонстрирует преображения с момента посещения города 7 июля после отвода войск и обещания местным жителям построить мост - до нынешнего момента.

Владимир Зеленский показал, как построили мост в Станице Луганской (Фото: скриншот)

Официальная церемония открытия пешеходного моста состоялась 20 ноября, но для того, чтобы он полностью заработал, требовалось еще два-три дня.

Временный обходной мост сносить не будут.

"Мы действительно делаем!" - говорится в подписи к видео.

Видео: Владимир Зеленский показал, как построили мост в Станице Луганской

Отметим, что после открытия 23 ноября на одной из сторон моста боевики показывали журналистам возведенную конструкцию. Также были установлены "флаги" членов террористической организации, которые Зеленский потребовал снять.

Символ единства: Зеленский показал видео со Станицы Луганской и озадачил украинцев

Боевики развесили триколоры на возведенном мосту в Станице Луганской (Фото: facebook.com)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ролик - звучат как поздравительные комментарии, так и возмущенные из-за развешивания оккупантами триколоров на части моста, а также отвода войск не в сторону границы, а вглубь страны.

  • Мост и сто тридцать км дороги, за пол года. Спасибо, большое спасибо.
  • Я горжусь даже маленькими достижениями нашего президента;
  • Только не вы его сделали, господин президент, и не благодаря вам. Просто пришло время, которого все долго ждали.
  • Этот мост - символ государственной измены шестого президента Украины. Измены, за которую рано или поздно придется нести ответственность. Коломойский не защитит. Нет.
  • Все верно. В единстве сила Украины! Главное, чтобы с нашей земли убрались российские оккупанты.
  • Символ единства под флагами "ЛНР"? Не такого единства от вас ждут!
  • В этом единство? Это откровенное пренебрежение. Украина отстроила мост, а там развесили триколоры. Это открытый сепаратизм.
  • Владимир Зеленский, почему на мосту единства висят триколоры агрессора? Мы же строили мост за свои деньги!
  • Спасибо вам, только так, шаг за шагом, Украина станет единой, а значит, сильной!
  • Символ единства - это контроль над границей, а не отступление с линии фронта.

Символ единства: Зеленский показал видео со Станицы Луганской и озадачил украинцевСимвол единства: Зеленский показал видео со Станицы Луганской и озадачил украинцевСимвол единства: Зеленский показал видео со Станицы Луганской и озадачил украинцевСимвол единства: Зеленский показал видео со Станицы Луганской и озадачил украинцевСимвол единства: Зеленский показал видео со Станицы Луганской и озадачил украинцев

Зеленский показал видео, как построили мост в Станице Луганской (Скрин комментариев: facebook.com/zelenskiy95)

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассСтаница Луганская
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