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Руководители боевиков демонстрировали журналистам мост в Станице Луганской, - ОБСЕ

Новости » Общество     23.11.2019 - 03:12
Руководители боевиков демонстрировали журналистам мост в Станице Луганской, - ОБСЕ
Фото: мост в Станице Луганской (president.gov.ua)

Наблюдатели видели около 15 представителей СМИ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала, как руководство вооруженных формирований демонстрировало журалистам открытие моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что утром 20 ноября между южным краем нововозведенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований наблюдатели видели не менее 7 членов вооруженных формирований.

"Наблюдатели также видели руководителей вооруженных формирований с приблизительно 15 представителями средств массовой информации, которые стояли на южной стороне вышеупомянутой секции моста", - говорится в сообщении.

Напомним, в Станице Луганской открыли восстановленный пешеходный мост. Официальная церемония открытия состоялась 20 ноября при участии президента Украины Владимира Зеленского и послов Франции и Германии. Как отметил Зеленский, полностью мост заработает 22 ноября.

РБК-Украина писало, что открытие моста поприветствовали в посольстве США в Украине, а также посол Франции. Этьен де Понсен заявил, что событие является важным шагом вперед для гражданского населения.

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