Символ єдності: Зеленський показав відео зі Станиці Луганської та спантеличив українців

Зеленський висловився про міст в Станиці Луганській (Фото: колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський розповів про зведений міст в Станиці Луганській

Володимир Зеленський прокоментував нинішню ситуацію в Станиці Луганській на Донбасі після відкриття відновленого пішохідного мосту. Президент України зазначив, що він став символом єдності країни, а не тільки переправою.

Глава держави опублікував 24 листопада у своєму Facebook відеоролик, який демонструє зміни з моменту відвідування міста 7 липня після відводу військ та обіцянки місцевим жителям побудувати міст - до нинішнього моменту.

Володимир Зеленський показав, як побудували міст в Станиці Луганській (Фото: скріншот)

Офіційна церемонія відкриття пішохідного мосту відбулася 20 листопада, але для того, щоб він повністю запрацював, потрібно було ще два-три дні.

Тимчасовий обхідний міст зносити не будуть.

"Ми справді робимо!" - йдеться у підписі до відео.

Відео: Володимир Зеленський показав, як побудували міст в Станиці Луганській

Зазначимо, що після відкриття 23 листопада на одній із сторін мосту бойовики показували журналістам зведену конструкцію. Також були встановлені "прапори" членів терористичної організації, які Зеленський вимагав зняти.

Бойовики розвісили триколори на зведеному мосту в Станиці Луганській (Фото: facebook.com)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на ролик - звучать як вітальні коментарі, так і обурені через розвішування окупантами триколорів на частині мосту, а також відведення військ не в бік кордону, а вглиб країни.

Міст і сто тридцять км дороги, за півроку. Дякую, дуже дякую.

Я пишаюся навіть маленькими досягненнями нашого президента;

Тільки не ви його зробили, пане президенте, і не завдяки вам. Просто прийшов час, на який всі довго чекали.

Цей міст - символ державної зради шостого президента України. Зради, за яку рано чи пізно доведеться нести відповідальність. Коломойський не захистить. Ні.

Все вірно. В єдності сила України! Головне, щоб з нашої землі забралися російські окупанти.

Символ єдності під прапорами "ЛНР"? Не такої єдності від вас чекають!

У цьому єдність? Це відверте нехтування. Україна відбудувала міст, а там розвісили триколори. Це відкритий сепаратизм.

Володимир Зеленський, чому на мосту єдності висять триколори агресора? Ми ж будували міст за свої гроші!

Спасибі вам, тільки так, крок за кроком, Україна стане єдиною, а значить, сильною!

Символ єдності - це контроль над кордоном, а не відступ з лінії фронту.

Зеленський показав відео, як побудували міст в Станиці Луганській (Скрін коментарів: facebook.com/zelenskiy95)