Зеленский сделал неожиданное заявление о жителях Донбасса

Владимир Зеленский (фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский заявил, что называть "сепарами" жителей Донбасса неправильно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неправильно называть всех жителей оккупированного Донбасса "сепарами" и отметил, что украинское информационное поле "заминировано" агрессией, гневом и манипуляциями. Такое заявление Зеленский сделал во время своего выступления на "Форуме единства" в Мариуполе Донецкой области, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский напомнил, что все жители оккупированных территорий Донбасса – это украинские граждане и на них нельзя вешать "ярлыки".

"Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР, ДНР – без исключения называют "сепарами", а в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители". "Жители временно оккупированных территорий". И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса мы говорим "граждане Украины". Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что нынешнее информационное поле весьма негативно настроено и всем стоит выдохнуть и поговорить здраво.

"Сегодня наше информационное поле, думаю, заминировано. Кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика, иногда переполненная ненавистью. По моему мнению, всему обществу, нам, следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно. Здраво. Без лишних эмоций и лозунгов", - резюмировал президент Украины.