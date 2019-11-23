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Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе

Новости » Общество     23.11.2019 - 19:16
Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Продолжаются мероприятия в районе населенного пункта Золотое по демонтажу объектов военного назначения

В штабе операции Объединенных сил (ООС) рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе 23 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) подразделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины провело обследование участков местности в районе работ у моста и по левой стороне от дороги в районе лесополосы и строительной площадки.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое Луганской области по демонтажу объектов военного назначения. В процессе задействовано 20 человек и пять единиц техники.

В ООС указали, что перед началом работ участок проверяется специальной пиротехнической группой ГСЧС. Сегодня, в частности, проводилось благоустройство территории вокруг демонтированных сооружений.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, продолжается демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Состав отряда для работ - 30 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, инженеры Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 22 ноября приступили к демонтажу укреплений на участке разведения №3 вблизи Петровского и Богдановки.

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Темы: Новости ООС
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