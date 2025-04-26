Сила в ногах: 4 способи, які допоможуть зберегти активність на довгі роки

Замініть взуття

Мануальний терапевт Кортні Конлі розповіла, що варто носити взуття, яке підтримує природне положення стопи.

Взуття з широким носком має кілька важливих переваг, особливо з точки зору комфорту та здоров’я стоп.

Широкий носок дозволяє пальцям ноги розміщуватися у природному положенні, без здавлення. Це знижує ризик появи мозолів, натирань і деформацій пальців.

Таке взуття допомагає запобігти або полегшити такі стани, як:

вальгусна деформація (кісточка на великому пальці)

молоткоподібні пальці

врослі нігті

плоскостопість

Ходитіть босоніж

За словами експерта, на ногах є понад 200 000 сенсорних рецепторів, які активізовуються, коли ви ходите босоніж.

Без взуття тіло природніше розподіляє навантаження, активуються дрібні м’язи стопи та ніг, що часто "відпочивають" у взутті.

На стопах багато нервових рецепторів, пов’язаних із різними органами (згідно з рефлексотерапією). Ходіння босоніж стимулює ці точки та може позитивно впливати на загальний стан організму.

Коли ви ходите босоніж, стопа працює активніше - це сприяє кращій циркуляції крові та профілактиці варикозу. До того ж контакт з природною поверхнею (особливо з холодною землею, травою чи піском) допомагає загартовуванню організму.

Виконуйте вдома тренування для зміцнення ніг

Метод кредитної картки

Сядьте на стілець і покладіть кредитну картку під великий палець ноги. Міцно тримайте картку, поки хтось намагається її витягнути.

В результаті великий палець ноги повинен мати можливість утримувати цю карту, показуючи силу пальця. Потім виконайте те ж саме з іншими чотирма пальцями ніг.

Якщо картка легко вислизає або у вас з’являється судома стопи, зробіть цю вправу частиною свого щотижневого розпорядку, щоб збільшити силу ніг.

Тренування для ніг з резинкою

Покладіть ногу на гумову стрічку такої ж ширини, що й ваша стопа, або ширшу. Потягніть решту ремінця вгору вертикально, утворюючи L-подібну форму, щоб пальці ніг знаходилися в куті L. Потім спробуйте підтягнути пальці ніг угору проти опору.

У довгостроковій перспективі ви додаєте роки до своєї мобільності.

Силові вправи

Присідання (з власною вагою, зі штангою, гантелями) - це базова вправа для всіх м’язів ніг. Тоді як випади чудово розвивають квадрицепси, сідниці й стабілізуючі м’язи.

Також варто виконувати підйом на носках стоячи/сидячи, адже ця вправа чудово зміцнює литкові м’язи.

Зверніть увагу на свій стан

Зверніть увагу, коли ноги болять, взуття не підходить належним чином або коли пальці зводяться. Навіть болі в колінах і суглобах можуть бути пов’язані зі змінами здоров’я ніг або вибору взуття.

Збільшуйте навантаження поступово. Ведіть щоденник тренувань, щоб бачити прогрес.

Не забувайте про відновлення організму, а саме повноцінний сон та харчування, розтяжка. Не тренуйте одні й ті самі м’язи щодня, варто виділяти 48 годин на відновлення після важкого навантаження.