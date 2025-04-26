RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сила в ногах: 4 способа, которые помогут сохранить активность на долгие годы

Названы способы, которые помогут увеличить силу ног (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сильные ноги - залог долгой жизни, Они тесно связаны со здоровьем сердца, мозга и общим долголетием. Названо пять простых, но эффективных способов укрепить нижние конечности и улучшить качество жизни на годы вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.

Замените обувь

Мануальный терапевт Кортни Конли рассказала, что стоит носить обувь, которая поддерживает естественное положение стопы.

Обувь с широким носком имеет несколько важных преимуществ, особенно с точки зрения комфорта и здоровья стоп.

Широкий носок позволяет пальцам ноги размещаться в естественном положении, без сдавливания. Это снижает риск появления мозолей, натираний и деформаций пальцев.

Такая обувь помогает предотвратить или облегчить такие состояния, как:

  • вальгусная деформация (косточка на большом пальце)
  • молоткообразные пальцы
  • вросшие ногти
  • плоскостопие

Ходите босиком

По словам эксперта, на ногах есть более 200 000 сенсорных рецепторов, которые активизируются, когда вы ходите босиком.

Без обуви тело естественнее распределяет нагрузку, активируются мелкие мышцы стопы и ног, которые часто "отдыхают" в обуви.

На стопах много нервных рецепторов, связанных с различными органами (согласно рефлексотерапии). Хождение босиком стимулирует эти точки и может положительно влиять на общее состояние организма.

Когда вы ходите босиком, стопа работает активнее - это способствует лучшей циркуляции крови и профилактике варикоза. К тому же контакт с естественной поверхностью (особенно с холодной землей, травой или песком) помогает закаливанию организма.

Выполняйте дома тренировки для укрепления ног дома

Метод кредитной карточки

Сядьте на стул и положите кредитную карточку под большой палец ноги. Крепко держите карточку, пока кто-то пытается ее вытащить.

В результате большой палец ноги должен иметь возможность удерживать эту карту, показывая силу пальца. Затем проделайте то же самое с остальными четырьмя пальцами ног.

Если карта легко выскальзывает или у вас появляется судорога стопы, сделайте это упражнение частью своего еженедельного распорядка, чтобы увеличить силу ног.

Тренировка для ног с резинкой

Положите ногу на резиновую ленту такой же ширины, что и ваша стопа, или более широкую. Потяните оставшуюся часть ремешка вверх вертикально, образуя L-образную форму, чтобы пальцы ног находились в углу L. Затем попробуйте подтянуть пальцы ног вверх против сопротивления.

В долгосрочной перспективе вы добавляете годы к своей мобильности.

Силовые упражнения

Приседания (с собственным весом, со штангой, гантелями) - это базовое упражнение для всех мышц ног. Тогда как выпады отлично развивают квадрицепсы, ягодицы и стабилизирующие мышцы.

Также стоит выполнять подъем на носках стоя/сидя, ведь это упражнение отлично укрепляет икроножные мышцы.

Обратите внимание на свое состояние

Обратите внимание, когда ноги болят, обувь не подходит должным образом или когда пальцы сводятся. Даже боли в коленях и суставах могут быть связаны с изменениями здоровья ног или выбора обуви.

Увеличивайте нагрузку постепенно. Ведите дневник тренировок, чтобы видеть прогресс.

Не забывайте о восстановлении организма, а именно полноценный сон и питание, растяжка. Не тренируйте одни и те же мышцы ежедневно, стоит выделять 48 часов на восстановление после тяжелой нагрузки.

 

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправиНогиЗдоровьеСпортзал