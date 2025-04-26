Сила в ногах: 4 способа, которые помогут сохранить активность на долгие годы

Замените обувь

Мануальный терапевт Кортни Конли рассказала, что стоит носить обувь, которая поддерживает естественное положение стопы.

Обувь с широким носком имеет несколько важных преимуществ, особенно с точки зрения комфорта и здоровья стоп.

Широкий носок позволяет пальцам ноги размещаться в естественном положении, без сдавливания. Это снижает риск появления мозолей, натираний и деформаций пальцев.

Такая обувь помогает предотвратить или облегчить такие состояния, как:

вальгусная деформация (косточка на большом пальце)

молоткообразные пальцы

вросшие ногти

плоскостопие

Ходите босиком

По словам эксперта, на ногах есть более 200 000 сенсорных рецепторов, которые активизируются, когда вы ходите босиком.

Без обуви тело естественнее распределяет нагрузку, активируются мелкие мышцы стопы и ног, которые часто "отдыхают" в обуви.

На стопах много нервных рецепторов, связанных с различными органами (согласно рефлексотерапии). Хождение босиком стимулирует эти точки и может положительно влиять на общее состояние организма.

Когда вы ходите босиком, стопа работает активнее - это способствует лучшей циркуляции крови и профилактике варикоза. К тому же контакт с естественной поверхностью (особенно с холодной землей, травой или песком) помогает закаливанию организма.

Выполняйте дома тренировки для укрепления ног дома

Метод кредитной карточки

Сядьте на стул и положите кредитную карточку под большой палец ноги. Крепко держите карточку, пока кто-то пытается ее вытащить.

В результате большой палец ноги должен иметь возможность удерживать эту карту, показывая силу пальца. Затем проделайте то же самое с остальными четырьмя пальцами ног.

Если карта легко выскальзывает или у вас появляется судорога стопы, сделайте это упражнение частью своего еженедельного распорядка, чтобы увеличить силу ног.

Тренировка для ног с резинкой

Положите ногу на резиновую ленту такой же ширины, что и ваша стопа, или более широкую. Потяните оставшуюся часть ремешка вверх вертикально, образуя L-образную форму, чтобы пальцы ног находились в углу L. Затем попробуйте подтянуть пальцы ног вверх против сопротивления.

В долгосрочной перспективе вы добавляете годы к своей мобильности.

Силовые упражнения

Приседания (с собственным весом, со штангой, гантелями) - это базовое упражнение для всех мышц ног. Тогда как выпады отлично развивают квадрицепсы, ягодицы и стабилизирующие мышцы.

Также стоит выполнять подъем на носках стоя/сидя, ведь это упражнение отлично укрепляет икроножные мышцы.

Обратите внимание на свое состояние

Обратите внимание, когда ноги болят, обувь не подходит должным образом или когда пальцы сводятся. Даже боли в коленях и суставах могут быть связаны с изменениями здоровья ног или выбора обуви.

Увеличивайте нагрузку постепенно. Ведите дневник тренировок, чтобы видеть прогресс.

Не забывайте о восстановлении организма, а именно полноценный сон и питание, растяжка. Не тренируйте одни и те же мышцы ежедневно, стоит выделять 48 часов на восстановление после тяжелой нагрузки.