"Швидкий" пиріг без яєць та молока. Колишня Дмитра Комарова дала рецепт шоколадно-кавової смакоти

Рецепт пирога без яєць

"Я обожнюю каву. І щось до неї. І бажано, щоб шоколадне. А так як зараз період посту, я у постійному пошуку смачних рецептів без додавання яєць та молочних продуктів. Цього разу експериментую з бананово-шоколадно-кавовим пирогом. І це просто фантастичне поєднання, яке готується дуже легко і швидко", - розповіла Олександра.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

2 банани

250 мілілітрів звареної кави

80 мілілітрів рослинної олії

140 грамів цукру

300 грамів борошна

8 грамів розпушувача

подрібнена плитка чорного шоколаду.

А для крему, яким ви прикрасите пиріг, візьміть:

30 грамів розчинної кави

150 грамів цукру (бажано тростинного, для карамельного присмаку)

140 мілілітрів крижаної води.

Кучеренко також зазначила, що вона додала б щось із сухофруктів - курагу, журавлину або родзинки.

Почнемо приготування. Подрібніть банани блендером, додавайте до них зварену каву, олію, цукор. Поступово всипайте борошно та розпушувач. Збийте масу вінчиком, а потім додавайте подрібнений шоколад і перекладайте тісто в застелену пергаментом форму.

Готовий пиріг (скріншот)

Поки пиріг печеться - зробіть крем. Збийте розчинну каву з цукром та водою, аби утворилася пінка. Готовий пиріг слід залишити, аби він охолов - лише потім заливайте його кремом.

Хто така Олександра Кучеренко

Олександра Кучеренко - українська журналістка, телеведуча та модель. Вона стала відомою після перемоги в конкурсі краси "Міс Україна 2016". Згодом розпочала кар'єру на телебаченні.

У 2019 році Кучеренко вийшла за ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. А нещодавно стало відомо, що зіркова пара розлучається.

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