"Швидкий" пиріг без яєць та молока. Колишня Дмитра Комарова дала рецепт шоколадно-кавової смакоти

Ведуча та модель Олександра Кучеренко, про розлучення з якою нещодавно оголосив мандрівник Дмитро Комаров, поділилася легким рецептом пісного пирога. Він готується швидко, без яєць та молока.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Кучеренко показала, як готувати "швидкий" пиріг, у новому відео на своїй сторінці в Instagram.
"Я обожнюю каву. І щось до неї. І бажано, щоб шоколадне. А так як зараз період посту, я у постійному пошуку смачних рецептів без додавання яєць та молочних продуктів. Цього разу експериментую з бананово-шоколадно-кавовим пирогом. І це просто фантастичне поєднання, яке готується дуже легко і швидко", - розповіла Олександра.
Кучеренко також зазначила, що вона додала б щось із сухофруктів - курагу, журавлину або родзинки.
Почнемо приготування. Подрібніть банани блендером, додавайте до них зварену каву, олію, цукор. Поступово всипайте борошно та розпушувач. Збийте масу вінчиком, а потім додавайте подрібнений шоколад і перекладайте тісто в застелену пергаментом форму.
Поки пиріг печеться - зробіть крем. Збийте розчинну каву з цукром та водою, аби утворилася пінка. Готовий пиріг слід залишити, аби він охолов - лише потім заливайте його кремом.
Олександра Кучеренко - українська журналістка, телеведуча та модель. Вона стала відомою після перемоги в конкурсі краси "Міс Україна 2016". Згодом розпочала кар'єру на телебаченні.
У 2019 році Кучеренко вийшла за ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. А нещодавно стало відомо, що зіркова пара розлучається.
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