Комаров підтвердив розлучення з Кучеренко й натякнув на причину: "Серйозні непорозуміння"

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Комаров поділився на своїй сторінці в Facebook .

Комаров та Кучеренко розлучаються - заява ведучого

"Ми з Олександрою Кучеренко дійсно прийняли рішення розлучитись. Взагалі наше розлучення - виключно внутрішня справа нашої родини. Ми дуже не хотіли виносити цю тему на обговорення суспільства. Але, звісно, ми бачимо інформаційний простір. І, на жаль, величезну кількість, м’яко кажучи, сумнівної інформації без жодної перевірки у першоджерелі", - заявив Комаров.

За його словами, було багато "інсайдерської інформації", яка насправді не відповідала дійсності. Також Комаров пояснив, як саме проходить їхнє розлучення.

"Наприклад, інфополе каже, як факт: вже розлучились через суд. Реальність: ми подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаємося мирно та цивілізовано. А емоційний судовий позов залишився без розгляду. А взагалі питання: а чи правда, що в наш час, в масштабі питань України, приватне життя двох людей дійсно настільки важливе? Питання риторичне. Я впевнений - ні. Але наші глядачі заплутані цією інфохвилею", - зазначив Дмитро.

Допис Комарова (скріншот)

"Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти. Але ми залишаємось друзями, не припиняємо спілкування, у нас все ок з людськими стосунками. Просто тепер - вони не сімейні", - додав він.

Також Комаров зауважив, що "в кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки". І це, запевняє мандрівник, нормально.

"Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов’язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення - це дуже погано. І розлучення - це погано. Бережіть свої родини і почуття", - резюмував він й зазначив, що більше не буде коментувати тему розлучення.

Шлюб Комарова й Кучеренко

Нагадаємо, ведучий познайомився з Кучеренко у 2016 році. Вона була учасницею конкурсу краси, а він - сидів в журі. До речі, Дмитро зізнавався, що відмовлявся від запрошення на захід, але потім погодився. І це він вважає містичним збігом.

Пара старанно приховувала свій роман. Вони зуміли тримати інтригу навіть на "Танцях з зірками", де виступали в парі. І 2019 вони одружилися й лише після цього поділилися радістю з фанами.

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