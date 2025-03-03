Рецепт "зіркового" печінкового торта від Галицької Діви

Про те, як готувати "зіркову" вечерю, інфлюенсер (а віднедавна й телеведучий), який цієї весни з'явиться у двох проектах Нового каналу - "Місто і село" та "Мамо, ваш вихід!", розповів читачам РБК-Україна (проект Styler).

Так, Андрій частенько показує у своєму блозі власні смачні шедеври та надихає своїх "куниць" (так кумедно звик називати підписниць) на кулінарні звершення.

Тепер він вирішив поділитися рецептом "найсмачнішого печінкового торта", який прикрасить як і святковий стіл, так і буденний.

Для страви, яка стане справжньою окрасою будь-якого столу, вам потрібні такі продукти:

куряча печінка (300-400 г)

три середні цибулини

дві морквини

одна столова ложка вершкового сиру

одна столова ложка майонезу

одне куряче яйце

дві столові ложки пшеничного борошна

сіль та перець за смаком

твердий сир пармезан і свіжа зелень для прикраси.

Як готувати печінковий торт

Коржі. У блендері збийте печінку, яйце, одну заздалегідь подрібнену цибулину, спеції та борошно. З однорідної маси, що отримали, посмажте млинці-коржі.

Начинка. На сковорідці до золотистої скоринки посмажте моркву та дві цибулини, що залишилися. Потім збийте це у блендері. До суміші додайте вершковий сир, майонез, спеції та зелень і також збийте до однорідної консистенції. Ще можете додати часник, але це за бажанням

Перемастіть коржі начинкою. Зверху посипте тертим пармезаном.

Галицька Діва (фото: Новий канал)

Нагадаємо, що Черепущак здобув популярність завдяки своїм гумористичним відео в TikTok та Instagram. Його образи та вислови стали мемами серед українців.

Він народився на Галичині, дитинство провів у Трускавці та одному з сіл цього регіону. Після школи переїхав до Києва, де навчався на культуролога.

Його шлях до слави розпочався в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Андрій почав викладати свої скетчі в TikTok. Завдяки унікальному гумору та колоритним образам він швидко здобув широку аудиторію.

Його псевдонім "Галицька Діва" виник випадково під час прямого ефіру. Таким чином блогер обігрує його галицьке походження та знак зодіаку - Діва.

Андрій рідко розповідає про особисте, проте відомо, що вперше закохався у 17 років. Наразі він не перебуває у серйозних стосунках.

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