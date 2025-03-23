"Быстрый" пирог без яиц и молока. Бывшая Дмитрия Комарова дала рецепт шоколадно-кофейной вкуснятины

Ведущая и модель Александра Кучеренко, о разводе с которой недавно объявил путешественник Дмитрий Комаров, поделилась легким рецептом постного пирога. Он готовится быстро, без яиц и молока.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Кучеренко показала, как готовить "быстрый" пирог, в новом видео на своей странице в Instagram.
"Я обожаю кофе. И что-то к нему. И желательно, чтобы шоколадное. А так как сейчас период поста, я в постоянном поиске вкусных рецептов без добавления яиц и молочных продуктов. На этот раз экспериментирую с бананово-шоколадно-кофейным пирогом. И это просто фантастическое сочетание, которое готовится очень легко и быстро", - рассказала Александра.
Кучеренко также отметила, что она добавила бы что-то из сухофруктов - курагу, клюкву или изюм.
Начнем приготовление. Измельчите бананы блендером, добавляйте к ним сваренный кофе, масло, сахар. Постепенно всыпайте муку и разрыхлитель. Взбейте массу венчиком, а затем добавляйте измельченный шоколад и перекладывайте тесто в застеленную пергаментом форму.
Пока пирог печется - сделайте крем. Взбейте растворимый кофе с сахаром и водой, чтобы образовалась пенка. Готовый пирог следует оставить, чтобы он остыл - только потом заливайте его кремом.
Александра Кучеренко - украинская журналистка, телеведущая и модель. Она стала известной после победы в конкурсе красоты "Мисс Украина 2016". Впоследствии начала карьеру на телевидении.
В 2019 году Кучеренко вышла за ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. А недавно стало известно, что звездная пара разводится.
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