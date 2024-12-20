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Інна з "Холостяка" розсекретила рецепт незвичайної страви, якою підкорила Терена (відео)

П'ятниця 20 грудня 2024 15:02
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Інна з "Холостяка" розсекретила рецепт незвичайної страви, якою підкорила Терена (відео) Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Поліна Іваненко

Учасниця "Холостяка" Інна Бєлєнь, яка вразила Олександра Терена побаченням-ініціативою, нарешті розповіла, як готувала страву для головного героя реаліті. Волонтерка приємно здивувала ветерана, але рецепт викликав чимало питань.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram Інна зробила новий допис, в якому розсекретила, як саме вона готувала страву для Терена.

Чим Інна пригощала Олександра на побаченні

Учасниця "Холостяка" готувала для Терена цікаву страву - рис з куркою, креветками та персиками. Пікантності додавали незвичайний соус та карі. Олександр був у захваті від страви.

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Інна та Терен на побаченні (скріншот)

Для приготування карі від Інни вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 2 шматочки курячого філе
  • 1 стакан рису
  • 2 упаковки креветки
  • свіжі або консервовані персики
  • приправа карі.

Також не забувайте про соус, для нього потрібні такі продукти:

  • 65 грамів масла
  • 3 яєчних жовтки
  • 1 ложка лимонного соку.

Приготування не забере багато часу. Відваріть рис, а в окремій пательні обсмажте м'ясо, додайте туди карі, креветки та персики, а потім залийте все це соусом (готуйте його так, як Інна показала на відео).

Потім викладайте на тарілку рис, а зверху - тушковане в лимонному соусі м'ясо з креветками. Страву можна прикрасити помідорами.

Інна також розповіла, що готувала карі для Терена в будиночку, а тому дівчата теж спробували її страву. Спочатку вони її дуже хвалили. Але коли дізналися, що волонтерка готувала її саме для Олександра, то почали її критикувати.

Нагадаємо, раніше Терен виправдався за жарт, який розбурхав мережу.

Окрім цього, читайте інтерв'ю Насті Анісімової, яка висловилася про Терена, скандали на реаліті та залаштунки проекту.

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