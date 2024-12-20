Інна з "Холостяка" розсекретила рецепт незвичайної страви, якою підкорила Терена (відео)

Учасниця "Холостяка" Інна Бєлєнь, яка вразила Олександра Терена побаченням-ініціативою, нарешті розповіла, як готувала страву для головного героя реаліті. Волонтерка приємно здивувала ветерана, але рецепт викликав чимало питань.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram Інна зробила новий допис, в якому розсекретила, як саме вона готувала страву для Терена.

Чим Інна пригощала Олександра на побаченні

Учасниця "Холостяка" готувала для Терена цікаву страву - рис з куркою, креветками та персиками. Пікантності додавали незвичайний соус та карі. Олександр був у захваті від страви.

Інна та Терен на побаченні (скріншот)

Для приготування карі від Інни вам знадобляться такі інгредієнти:

2 шматочки курячого філе

1 стакан рису

2 упаковки креветки

свіжі або консервовані персики

приправа карі.

Також не забувайте про соус, для нього потрібні такі продукти:

65 грамів масла

3 яєчних жовтки

1 ложка лимонного соку.

Приготування не забере багато часу. Відваріть рис, а в окремій пательні обсмажте м'ясо, додайте туди карі, креветки та персики, а потім залийте все це соусом (готуйте його так, як Інна показала на відео).

Потім викладайте на тарілку рис, а зверху - тушковане в лимонному соусі м'ясо з креветками. Страву можна прикрасити помідорами.

Інна також розповіла, що готувала карі для Терена в будиночку, а тому дівчата теж спробували її страву. Спочатку вони її дуже хвалили. Але коли дізналися, що волонтерка готувала її саме для Олександра, то почали її критикувати.