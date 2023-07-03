Шукали три тижні всі військові: бойовий кіт Шайба повернувся до власника (фото)

Як Шайба став бойовим котом

Рік тому військові на південному напрямку знайшли кошеня, якому було лише кілька тижнів. Його разом із сестрою хтось викинув біля сільської продуктової крамниці. Українські захисники забрали сиріток, вигодували та виховали. Кота назвали Шайбою і він став справжнім другом для військового Олександра Лящука.

Кіт обзавівся не тільки розгрузкою та іменними шевронами, а ще й вишиванкою. Він допомагає господареві організовувати збори на потреби підрозділу, виходить разом із ним в ефіри та чергує на посту. Він фактично виріс на лінії фронту й отримав навички справжнього бойового кота.

У Шайби вже понад 10 тисяч шанувальників й пости з його фото збирають величезну кількість лайків.

Фото: instagram.com/a_lyashuk

Шайбу шукала вся країна та всі військові

28 червня Лящук повідомив, що кіт зник майже два тижні тому. І пообіцяв велику винагороду тому, хто допоможе відшукати улюбленця – у розмірі 20 тисяч гривень. І його улюбленець знайшовся – майже за три тижні.

"Шайбусика знайшли. Поки вся країна шукала Шайбіка, цей герой-коханець став розвідником, пройшовши чималу дистанцію, знайшов кішечок і чилив з ними на іншій позиції у військових. Завтра відвезу Шайбіка до ветеринара для перевірки його здоров'я. Вдягнув на нього нашийник та інший AirTag (прилад для відстеження) і шукатиму інший, дієвіший у наших умовах GPS-трекер", - написав Лящук.

Як і обіцяв господар Шайби, він віддав винагороду тим, хто повернув йому пухнастого улюбленця.

"Військові побачили оголошення, які я розклеїв поблизу, зателефонували та привезли мені нашого героя. Грошей вони не просили, я сам попросив у них номер банківської картки та перерахував обіцяну винагороду. Нехай ці кошти підуть їм на користь для нашої спільної перемоги. Хочу ще раз їм подякувати за те, що повернули мою дитинку в сім'ю", - додав військовий.

Фото: instagram.com/a_lyashuk